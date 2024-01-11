Yeniden Refah'ta ipler koptu! Cumhur İttifakı ortağından Murat Kurum'a veto!

Siyasetin tamamen 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere odaklandığı şu günlerde; siyasi partilerin büyükşehirlerde alacağı tavır da merak ediliyor.
İttifak ve işbirliği tartışmaları devam ederken; Cumhur İttifakı cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.
Halk TV canlı yayınına katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Doğan Aydal, AKP ile işbirliğine kapıları kapattı. Aydal, Murat Kurum'un isminin dahi kendileriyle paylaşılmadığını iddia etti.
CANLI YAYINDA ERDOĞAN'A SERT SÖZLER
Aydal, "Erdoğan, Yeniden Refah’ı arka bahçesi gibi görmeye çalıştı. Ortada uzlaşma niyeti yoktu" dedi.
Aydal ayrıca, "Kanal İstanbul beka sorunumuzdur bizim. Bu sebep bile Murat Kurum'un İBB başkanı olmaması için yeterlidir" sözlerini kullandı.
ERDOĞAN ERBAKAN'I İSTEMİYOR MU?
Aydal’ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Bizim bir partiye güç verişimizi ciddiye almadıklarını gördüm. Onların bizimle yaptığı toplantıları havanda su dövme toplantıları olduğunu fark ettik. Bizim tabanımız da onları istemiyor. AKP'li arkadaşlar diyorlar ki 'bizi desteklemezseniz CHP kazanacak.' Biz AKP'yi kazandırmak için var olan bir parti değiliz. Biz bir sebeple anlaşamayabiliriz. Öyle de gözüküyor. Bizimle İstanbul adaylarını da paylaşmadılar."
'MURAT KURUM'UN ADAYLIĞINDA EMİNE ERDOĞAN'IN ETKİSİ OLDU'
"Murat Kurum isminde Emine Erdoğan'ın etkisi olduğunu düşünüyorum. Geçmişteki çalışmalarda bu poşet işlerinde vs. Kurum ile ilişkilerinin etkisidir bu. Murat Kurum beyefendiyle tanışıyorum, gayet beyefendi biri. Ama Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptığı döneminde aklınızda kalan poşetten başka bir şey var mı? 25 kuruşluk poşet... Onda bile mantık hatası var. Cumhurbaşkanının eşi önem veriyor diye bunun peşine düşüldü. Yaptıkları şey çok daha büyük zarara uğrattı. O siyah büyük poşetler yaygınlaştı bu akıllıca değildi. Biz Murat Kurum'u deprem döneminde de gördük. Algı yönetimi ile kurulmuş bir söylem geliştiriyor Murat Kurum beyefendi."
'AKP ADAY BİLE BULAMIYOR'
"Şimdi AKP hiç olmadığı kadar sıkıntıda aday bile bulamıyor. Dikkatinizi çekmiştir en sıkıntılı şehirlerde bile eski adaylarını yeniden gösterdi. Bunlardan en dikkat çekenlerinden biri Kocaeli. Tahir Büyakın iki metro vadetmiş ikisi de yok. Temiz hava demiş her gün zehir suluyoruz. Temiz su vaad etmiş sular pis. Tramvay yapacağım demiş bir tanesi bile bitmemiş. Bütün bu olmazlar içinde bile aynı kişiyi aday yapıyorsa AKP çok çaresiz demektir. Ankara, İstanbul ve İzmir'i kaybedince de kendisini yenilmiş sayacak."
Kaynak: CUMHURİYET
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
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SIRRI - 1973 yılında CHP ile koalisyon kurmaması konusunda Rahmetli ERBAKAN HOCA'ya bir sürü ikazlar edildi. Hoca dinlemedi. Hapishaneler boşaltıldı. Türkiye 12 Eylülü yaşadı. MSP'si 48 millet vekilinden 1977 seçimlerde 24 vekile döştü. Şimdi ise %1-2 puanla netice almak istiyorsa YRP, o zaman CHP'ye yanaşsın.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.