ŞEHİDİMİZ VAR! ÇAYIROVALI... ASLEN AMASYALI... P. UZM. ÇVŞ. SAMET ASLAN ŞEHİT OLDU

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz sosyal medyasından acı haberi paylaştı, "Ailesi İlimizde ikamet eden ve Pençe Kilit Operasyon Bölgesinde şehit olan Mehmetçiğimiz Samet Aslan'a Allah'tan rahmet, ailemize ve milletimize sabır ve başlama sağlığı diliyorum. Şehidimiz memleketi Amasya'da ebedi aleme uğurlanacaktır Mekanı cennet olsun."