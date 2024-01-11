11 Oca 2024 - 23:30- Gündem G:

ŞEHİDİMİZ VAR! ÇAYIROVALI... ASLEN AMASYALI... P. UZM. ÇVŞ. SAMET ASLAN ŞEHİT OLDU

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde Aslen Amasyalı olan Çayırovalı P. Uzm. Çvş. Samet Aslan, şehit düştü.

Hakan Yağcıoğlu
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ŞEHİDİMİZ VAR! ÇAYIROVALI... ASLEN AMASYALI... P. UZM. ÇVŞ. SAMET ASLAN ŞEHİT OLDU mask
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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz sosyal medyasından acı haberi paylaştı, "Ailesi İlimizde ikamet eden ve Pençe Kilit Operasyon Bölgesinde şehit olan Mehmetçiğimiz Samet Aslan'a Allah'tan rahmet, ailemize ve milletimize sabır ve başlama sağlığı diliyorum. Şehidimiz memleketi Amasya'da ebedi aleme uğurlanacaktır Mekanı cennet olsun."

11 Oca 2024 - 23:30 - Gündem

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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