Emeklinin gözü torbada

Mustafa Çakır'ın haberine göre, Hükümet yılsonunda memur emeklilerine yüzde 49.25, işçi ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 37.5 zam oranı açıklamıştı. Yetersiz bulunan artışlara gelen tepkiler üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda çalışma yürütülüyor. Bu çalışmanın tamamlanmasının ardından oranlar kabinede görüşülecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da onay vermesi halinde çalışma yaşamıyla ilgili bu değişiklikler Meclis’e sunulacak olan “torba yasa teklifine” eklenecek. İşverenlere işçi başına 700 lira asgari ücret desteği de torbada yer alacak. Meclis’e sunulacak torba yasa teklifinin içerisinde en düşük aylıklarla ilgili düzenleme olması da bekleniyor.
Bir diğer düzenleme ise EYT’lilerin “ kademeli emeklilik” talebi. Ancak ekonomi yönetimi bu düzenlemeye şimdilik sıcak bakmıyor. Ancak son kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vereceğine dikkat çekiliyor.
Kaynak: CUMHURİYET
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Emekli - Torba yasa emekli için,çalışan için , asgari ücretli ve dar gelirli için olmaz Emeklinin zammını Ocak 15 nde yüzde 40 olarak açıklanacak ve Ocak 17 sinde emekli aylıklarının ödemesi başlayacak iki gün gündemde kalacak.Cünki kendilerine gelince bütçe herşeye uygun emekliye gelince iki bakan bütçeyi sonuna kadar uğraşıyorlar safsatası.
AK - Şaha kalkmış ve ekonomisi uçan bir ülkede emekli veya asgari ücret haberlerinin aylarca gündemi meşgul etmesi utanç verici bir durum bence.Yahu hiç beceremiyorsanız bakın Rahmetli Erbakan Hoca nasıl vermiş maaş zammını onu uygulayın yeter.Ne uzatıp duruyorsunuz
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.