- Spor

Yeni transferler Haşim Arda ve Josip Vukovic'in lisansları çıktı

Temsilcimiz Kocaelispor, Süper Lig temsilcisi Pendikspor'dan Josip Vukovic'i alarak orta sahasını güçlendirdi. Ayrıca Keçiörengücüspor'dan eski futbolcusu Haşim Arda Sarman'ı renklerine bağladı. Bu iki yeni transferin lisansları çıkarıldı. Bu hafta Manisa Futbol Kulübü oynanacak maçta şans verilmesi durumunda sahada olabilecekler.

Büşra BOZBAĞ
Büşra BOZBAĞ Tüm Haberleri

12 Oca 2024 - 09:28 - Spor

Muhabir  Büşra Bozbağ

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