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Vahşet bitmiyor... Tartıştığı eşini canice katletti

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, yaşadıkları tartışma sırasında kocası tarafından bıçaklanan genç kadın yaşamını yitirdi.

Anadolu Ajansı
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Vahşet bitmiyor... Tartıştığı eşini canice katletti mask

Yenişehir ilçesi Yılmazlar Mahallesi Tuna Sokağı'nda ikamet eden Y.A. (24) bir süredir aralarında sorun olan eşi Petek A. (24) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Y.A. bıçakla eşinin boğazını kesti.

Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipler Petek A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Y.A. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Petek A'nın cesedi Yenişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
# sağlık, sevk edildi

12 Oca 2024 - 09:39 - Asayiş

Muhabir  Anadolu Ajansı

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