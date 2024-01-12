GÜLTEN AKIN KANDIRA’DA ANILDI

Topluluk sözcüsü Aygün Aynagöz açılış konuşmasında sinema sahibi Teoman Yelkencioğlu’na teşekkür etti. Antalya da yaşayan İsmail Sarıca’nın Gülten Akın için gönderdiği mesajı okudu.

Emekli eczacı Nursun Kural edebi yaşantısı hakkında verdiği bilgilerin ardından topluluk üyeleri Gülten Akın’ın şiirlerini okudular. Ayrıca Gülten Akın hakkında katılımcılar şair hakkında görüşlerini söylediler.

Ayfer Kocatürk; “Siyah beyaz”, Müfide Ecevit; “Deli Kızın Türküsü”, Mustafa Yıldız; “Havada bir hoş aydınlık”, Arda Akın; “Kır yolculuğu”, Sıla Kuyumcu; “Gülerken Yüzüm”, Zafer Tokdemir; “Nazım Nazım”, Figen Şentürk; “Seni sevdim”, Olcay Tokdemir; “ Kadın olanın türküsü”, Sabahat Ulutaş; “Nahit Hanım”, Ömer Arslan; “Sardunya”, Aygün Aynagöz; “Biriken” adlı şiiri okudu.

İzmit Aydili Sanat Derneği’nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyinin desteği ile Yerel Destek Programı kapsamında hazırlanmış olan GENÇ KALEMLER YEŞEREN ŞİİRLER Kitabında Kandıra Anadolu Lisesi öğrencilerinden Azra Kılıç; “Gerçek mi Bunlar”, Sıla Kuyumcu; “İnan”, Nisa Çelik; “Naçiz Sokak”, Seyit Yusuf Erol; “Sensizlik”, Kübra Akkol; “Gökyüzü Ağlıyor”, Ecrin Güvendi; “Mazide ki Sana”, Ebru Özgar; “Benim Girdabım”, Ayça Güneş; “O Gün Görmüştüm Seni” adlı şiirleri yer almaya hak kazanmış idi. İlk kez kitaplarını gören öğrencilere kitaplarını emekli edebiyat öğretmenlerinden İpek Sümer, Mustafa Yıldız, Tarihçi Cem Ulutaş birlikte verdiler. Şiirlerini heyecanla ailelerinin karsısında okuyan öğrenciler konuklar tarafından çok beğenildi.

Gülten Akın ile ilgili sunum yapan Nursun Kural’a plaketini kendisi de eczacı olan önceki dönem belediye başkanlarından İsmail Genç, Ç.Y.D.D Kandıra Şubesi başkanı Sevim Deren, Kocaeli Kandıralılar Derneği Denetleme Kurulu Bakanı Ahsen Okyar ve topluluk sözcüsü Aygün Aynagöz birlikte verdi. Şiir okuyan topluluk üyelerine de katılım belgesi izleyiciler tarafından verildi.

Program çekilen hatıra fotoğrafı ile tamamlandı.