Maaşını almak için şubat ayını bekleyen asgari ücretli, dolar karşısında yine kayıp yaşadı. İktidar 2024 yılı net asgari ücretinin 17 bin 2 lira olacağını açıkladığı 27 Aralık 2023’te, asgari ücret 578 dolara denk geliyordu. Dün doların 30.01 lirayı görmesi ile birlikte net asgari ücret de 566 dolara geriledi. Böylece asgari ücretli çalışan maaşından 12 dolar (360 TL) kaybetti.

Brüt asgari ücret ise 20 bin 2 liraya çıktığı 27 Aralık’ta 614 Euro idi. Euro’nun dün 33.08 TL seviyesini görmesi ile birlikte brüt asgari ücret de 604 Euro’ya geriledi. Brüt ücretin Euro karşısındaki değer kaybı 10 Euro oldu. 27 Aralık’ta 29 lira 39 kuruş olan dolar ile birlikte brüt asgari ücret 680 dolara denk geliyor. Dün itibarıyla 666 dolara gerileyen brüt asgari ücret de 27 Aralık’tan bu yana 14 dolar (420 TL) eridi. Doların yükselişinin devam etmesiyle asgari ücretlinin kaybının daha da artması bekleniyor.

35 DOLAR ERİMİŞTİ

Net asgari ücret 20 Haziran 2023’te 11.402 TL olmuştu. Bu tarihte asgari ücret 483 dolara denk geliyordu. Merkez Bankası’nın 22 Haziran’daki faiz kararından bir gün sonra ise dolar 25.48 TL’yi gördü. Asgari ücret ise 447 dolara geriledi.

En düşük beşinci ücret

Brütte 20 bin 2 TL olan asgari ücret Avrupa ülkeleri arasında en düşük beşinci ücret oldu. Türkiye’den sonra asgari ücrette alt sıralarda, 44 cent farkla 604 Euro ile Romanya, 532 Euro ile Karadağ ve 398 Euro ile Bulgaristan ve 375 Euro ile Arnavutluk bulunuyor. TL’deki değer kaybı, asgari ücrete ikinci zammın yapılmayacağının açıklanması ve Merkez Bankası’nın mayısta enflasyonun yüzde 70-75’leri göreceğine dair öngörüsü de asgari ücretteki erimenin artacağını gösteriyor.

Kaynak: SÖZCÜ