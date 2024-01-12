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Çınar Çocuk Evinin miniklerinden gazetecilere ziyaret  

İzmit Belediyesi Tüysüzler Çınar Çocuk Evinde eğitim gören minikler 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yerel gazeteleri ziyaret etti 

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Çınar Çocuk Evinin miniklerinden gazetecilere ziyaret   mask
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İzmit Belediyesi’nin hizmete sunduğu Tüysüzler Çınar Çocuk Evi’nde eğitim gören 4-5 yaş aralığındaki öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle Özgür Kocaeli, Demokrat Kocaeli, Çağdaş Kocaeli ve Kocaeli Gazetesine ziyarette bulundular. Miniklere ziyaret programında İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu ve İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdür Vekili Burcu Bineklioğlu eşlik etti. 

ÖĞRENCİLERDEN GAZETECİLERE HEDİYE
Ziyarette gazetelerin yazı işleri birimleri ziyaret edildi. Öğrenciler hazırladıkları hediyeleri gazete yöneticilerine takdim etti. Gazeteciler ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek öğrencilere, öğretmenlere ve belediye yöneticilerine teşekkürlerini iletti.
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12 Oca 2024 - 09:51 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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