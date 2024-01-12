İSU, 2023 YILINDA 2 BİN 509 SAAT EĞİTİM VERDİ

2 BİN 509 SAAT EĞİTİM VERİLDİ

İSU Genel Müdürlüğü, uzman personeli tarafından hazırlanan eğitim programları ile çalışanlarına hayat boyu öğrenmeyi benimsetiyor. 2023 yılı eğitim planında 88 farklı konuda düzenlenen 586 eğitim programıyla toplamda 2509 saat eğitim verildi. Personelin kariyerlerini şekillendirmelerine ve becerilerini geliştirmelerine olanak tanıyan bu programlara katılım, 5 bin 851 personelin aktif ilgisiyle gerçekleşti.

İHTİYAÇLARA GÖRE EĞİTİM VERİLİYOR

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü, kurum içinde geniş kapsamlı eğitim programları düzenleyerek personelinin gelişimine katkı sağlıyor. Empatik iletişim, kurumsal stratejik vizyon, kadının yasal hakları, afete hazırlık, su verimliliği, ileri Excel, geliştirme ve uyum eğitimi, işaret dili gibi çeşitli konularda düzenlenen eğitimler, çalışanların çok yönlü ve donanımlı olmalarına olanak tanıyor. İleri teknoloji eğitimleri ise uzman personelin bilgi birikimini artırarak kuruma katma değer sağlıyor.

KOCAELİ, SAKARYA VE GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTELERİ İLE TECRÜBE PAYLAŞIMI

Teknolojik altyapısı ve örnek yatırımlarıyla Türkiye'deki öncü kurumlar arasında yer alarak dikkat çeken İSU Genel Müdürlüğü, sektöre yönelik geliştirdiği bilgi ve tecrübelerini ise Kocaeli, Sakarya ve Gebze Teknik Üniversitesi öğrencileriyle yapılan seminerlerde paylaşıyor. İSU; üniversitelerle gerçekleştirdiği idari, teknik ve mevzuat eğitimleri kapsamındaki iş birliğini, 2024 yılında da sürdürmeyi planlıyor.