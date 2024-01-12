Mete Yarar, Başiskele’de Türkiye’nin 100. yılını anlattı

Başiskele’nin kültür ve sanat programlarının merkezi haline gelen Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

Başiskele’de ikinci kez vatandaşlarla buluşan Mete Yarar, dün akşam gerçekleştirilen söyleşide Türkiye’nin 100. Yılı’nı katılımcılara anlattı.

“SAVUNMA SANAYİ ÇOK ÖNEMLİ”

Türkiye’nin enerji ve savunma sanayinde ulaştığı noktayı, yerli ve milli üretimin ve savunma sanayinin önemine vurgu yaparak anlatan Mete Yarar, Karadeniz’de doğalgaz ve Gabar’da petrol keşiflerini ve Selçuk Bayraktar’ın yaptığı insansız hava araçlarının Türkiye’nin geleceğine ve dünya barışına yapacağı katkıyı izleyicilere aktardı.

Filistin’de yaşanan insanlık dramına ve soykırıma da değinen Yazar Mete Yarar, “Rusya-Ukrayna Savaşı, katil İsrail’in Filistin’de yaptığı soykırım ve acımasızca yaptığı zulümler bize gösteriyor ki; silah üretimi, mühimmat üretimi size ait değilse, size saldıranlarla mücadele etmek istiyorsanız kime muhtaç kalıyorsunuz? O ülkelerin size vereceği silah ve mühimmata bağlı kalıyorsunuz. İsrail’e herkes dur diyor, ama hiçbir ülkede durduracak güç yok.” dedi.

“TERÖRLE MÜCADELEYE HARCANAN PARAMIZ 2 TRİLYON DOLAR”

Türkiye’nin terörle mücadelede çok büyük insan kayıplarının, şehit ve gazilerin verdiğini vurgulayan Mete Yarar, “Ülkemizin terör yüzünden, insan kayıplarımızın, şehit ve gazilerimizin hesabını tutmak mümkün değil. Onu ayrı bir yere koyuyoruz. Hepsini rahmet ve büyük bir minnetle anıyoruz. İçişleri Bakanlığı bununla ilgili çok önemli kişileri toplayarak bir hesaplama yaptılar. Terör olayları, terörle mücadele dolayısıyla kaybettiğimiz paranın miktarı 2 trilyon dolar. Yani bu ülkesi sıfırdan bir daha kurar, bir daha yapardınız. Bunun hesabını soracaklarına eften püften şeylerle ülke gündemini meşgul ediyorlar. Ama Anadolu insanı bunları konuşuyor, bunların hesabını yapıyor. Ülkemizin bu terör belasından nasıl kurtulacağını konuşuyor.” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLARIN SORULARINI YANITLADI

Doğal enerji kaynaklarından ve savunma sanayinden başlayarak Türkiye’nin 100. Yılı’nı anlatan Mete Yarar, vatandaşların gündeme dair sorularını da cevaplandırdı.

Program sonunda Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, Mete Yarar’a hoş sohbetleri ve aktardıkları değerli bilgiler için teşekkür ederken, kendilerine Başiskele Kadın El Emeği Mağazası’nda (BAŞKEM) üretilen üzerinde üzerinde Kelime-i Tevhid yazılı AY-Yıldız motifli plaket takdim etti.