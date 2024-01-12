Altın haftayı yükselişle kapatıyor!

GRAM ALTIN NE KADAR?
1.968,75
1.969,06
ALTIN/ONS FİYATI
2.033,79
2.034,07
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
3.150,00
3.219,42
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
12.600,01
12.838,28
YARIM ALTIN NE KADAR?
6.280,32
6.438,83
Kaynak: HABERTÜRK.COM
Altın fiyatları 12 Ocak Cuma yani haftanın son iş gününe dolar TL kurundaki yukarı yönlü seyrin de etkisiyle birlikte yükselişle başladı. Gram altın bin 970 lira, çeyrek altın ise 3 bin 220 lira sınırında işlem görüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.