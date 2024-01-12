12 Oca 2024 - 10:28 - Ekonomi

Altın haftayı yükselişle kapatıyor!

Altın fiyatları 12 Ocak Cuma yani haftanın son iş gününe dolar TL kurundaki yukarı yönlü seyrin de etkisiyle birlikte yükselişle başladı. Gram altın bin 970 lira, çeyrek altın ise 3 bin 220 lira sınırında işlem görüyor.