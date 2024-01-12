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ERTUĞRUL SAĞLAM BENİ DOĞRULADI

Ertuğrul Sağlam’dan Beşiktaş iddialarına yanıt: “Tek odağımız Kocaelispor”… Kimi okuyucularımız, demek ki neymiş, Hakan Yağcıoğlu yazarsa doğruymuş…

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
ERTUĞRUL SAĞLAM BENİ DOĞRULADI mask
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Ertuğrul Sağlam’ın Beşiktaş’ın gündeminde olduğunu daha Burak Yılmaz ayrılır ayrılmaz yazdım. O süreçte neler yaşandığını kabaca yazdım. Kimi okurlar “Ertuğrul nire Beşiktaş nire?.. Rüya mı görüyorsun, kafaları bulandırıyorsun?.. Bu haberin o dönemde takımı nasıl ateşlediğini herkes gördü. Sağlam’a sağlam bir güven geldi. O zaman bu haberi doğrulayan Sağlam ‘Benim önceliğim Kocaelispor’ dedi. Serdar Topraktepe dönem sonrasında da yine ismi gündeme gelen Sağlam, yine şu açıklamayı yaptı ve kıskananlara inat beni yine doğruladı:

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Beşiktaş’ın teknik direktör adayları arasında yer aldığı öne sürülen Ertuğrul Sağlam, “Tek odağımız Kocaelispor” dedi. Beşiktaş’ta Rıza Çalımbay’dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için "Ertuğrul Sağlam ile anlaşıldı" iddialarına Sağlam’dan yanıt geldi. Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, konuyla alakalı resmi sosyal medya hesabında açıklama yaptı. Kocaelispor ile hedefe odaklandıklarını belirten Sağlam, “Beşiktaş’ın gönlümüzdeki yeri her zaman özel ve ayrı olsa da şu anda Kocaelispor ile inandığımız, belirlediğimiz hedefe yürüyoruz. İki hafta önce de Azerbaycan Milli Takımı için benzer bir süreç yaşanmıştı. İlgi, nezaket ve güzel mesajlar için teşekkürler. Tek odağımız Kocaelispor” ifadelerine yer verdi.
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# sosyal medya, Kocaelispor

12 Oca 2024 - 10:31 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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