12 Oca 2024 - 13:46- Gündem

CHP'nin Etimesgut adayı olmuştu: Erdal Beşikçioğlu'ndan ilk açıklama!

CHP'nin Etimesgut adayı olan Erdal Beşikçioğlu, CHP Ankara İl Başkanlığı'nda açıklamalarda bulundu. Mansur Yavaş ile ilgili iddialara da yanıt veren Beşikçioğlu, "Mansur Başkan benim için çok önemli bir yerde. Benim Mansur Başkan ile, Mansur Başkan'ın da benimle sıkıntısı olamaz. İki Ankara daha çok iş yapacağız" dedi.