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Minibüs kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı

Yalova’nın Altınova ilçesinde minibüsün kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
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Minibüs kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı mask

Alınan bilgiye göre, Yalova - İzmit kara yolu Çavuşçiftliği mevkii Kocaeli istikametinde meydana gelen kazada Emircan Akın idaresindeki 34 EUT 304 plakalı minibüs, Y.D. yönetimindeki 26 TP 772 kamyona arkadan çarptı. Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı Akın, ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.
# eğitim, sağlık

12 Oca 2024 - 14:25 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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