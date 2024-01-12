Minibüs kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Yalova - İzmit kara yolu Çavuşçiftliği mevkii Kocaeli istikametinde meydana gelen kazada Emircan Akın idaresindeki 34 EUT 304 plakalı minibüs, Y.D. yönetimindeki 26 TP 772 kamyona arkadan çarptı. Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı Akın, ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.