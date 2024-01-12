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Kıbrıs Gazisi eski Muhtar vefat etti

İzmit Çayrıköy’ün tanınan simalarından önceki dönem muhtarlardan Kıbrıs Gazisi Aşır Güneş, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Kıbrıs Gazisi eski Muhtar vefat etti mask

İzmit Çayırköy’de ikamet eden Kıbrıs Gazisi Çayırköy Mahallesi önceki dönem muhtarlarından 3 çocuk babası Aşır Güneş(70), rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Cenazesi bugün Cuma namazını müteakip Çayırköy Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Çayırköy Mezarlığında toprağa verilecek. Bizimyaka Gazetesi olarak merhum Güneş’e Allah’tan rahmet ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz.
# çocuk

12 Oca 2024 - 14:27 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

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