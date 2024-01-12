Kıbrıs Gazisi eski Muhtar vefat etti

İzmit Çayırköy’de ikamet eden Kıbrıs Gazisi Çayırköy Mahallesi önceki dönem muhtarlarından 3 çocuk babası Aşır Güneş(70), rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Cenazesi bugün Cuma namazını müteakip Çayırköy Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Çayırköy Mezarlığında toprağa verilecek. Bizimyaka Gazetesi olarak merhum Güneş’e Allah’tan rahmet ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz.
# çocuk
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.