Eğitim-Sen’den promosyon açıklaması “Hükümetin reva gördüğü miktar”

Kocaeli Üniversitesi’nde 5 bin 635 çalışanın merakla beklediği maaş promosyon ihalesi, Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde bulunan büyük salonda gerçekleştirildi. İhalede Türk Ekonomi Bankası(TEB), Yapı Kredi, Akbank, Halk Bankası, İş Bankası, Ziraat Bankası, Vakıfbank olmak üzere 7 banka teklif verdi. İlk turlarda ihaleden çekilen bankalar arasında son tura İş Bankası ve TEB kaldı. İhalenin son aşamasında; TEB’in 3 yıllık olmak üzere 30 bin TL rakam teklifi kabul edildi.

“30 BİN TL İLE SONUÇLANMIŞTIR”

Kocaeli Üniversitesi’nde gerçekleştirilen ihalenin ardından konuyla ilgili açıklama yapan Eğitim-Sen Kocaeli Şubesi, “11 Ocak 2024’te önümüzdeki 3 yılı kapsayan banka maaş promosyon ihalesi, Eğitim Sen olarak taleplerimiz doğrultusunda, tüm sendikaların ve sendikalı-sendikasız tüm personelin / herkesin katılımına açık, büyük salonda gerçekleştirilmiştir. İhale 30.000 TL ile sonuçlanmıştır.

“HÜKÜMETİN KEMER SIKMA POLİTİKASI”

Öncelikle belirtmek isteriz ki daha önceki yıllarda gerek Kocaeli Üniversitesi gerekse de diğer kamu kurumlarında gerçekleşen banka maaş promosyon ihalelerinde en düşük kamu emekçisi maaşının ortalama 1,5 katı; pek çok yerde 2 katı miktarla sonuçlanan maaş promosyon ihaleleri 2023 yılının ikinci yarısı itibariyle bankaların düşük miktar dayatmalarıyla şekillenmiş ve bugün gerçekleşen ihalede de benzer bir durum ortaya çıkmıştır. Bu durumun sorumlusu, geçtiğimiz yıllarda kar oranları %500leri bulan bankalar olduğu kadar hükümetin “kemer sıkma” politikalarıdır.

“SESSİZ SEDASIZ 19 BİN 500 YAPACAKLARDI”

Gerçekleşen ihale sonucunda kesinleşen promosyon miktarı, emekçilerin gelirlerinden karlarına kar katan bankalarla emekçilerin sırtına bindirilen vergilerle onları yoksulluğa mahkum etme gayesindeki hükümetin eğitim ve bilim emekçilerine reva gördükleri miktardır. Ancak burada önemli olan en önemli husus ise Eğitim Sen’in kararlı mücadelesi olmasaydı Kocaeli Üniversitesi personeli, sessiz sedasız bir ihaleyle 19.500 TL’ye mahkum edilecekti. Eğitim Sen’in kararlı duruşu sayesinde söz konusu ihale iptal edildi ve ihale gerçekleşerek 30.000 TL ile sonuçlanmıştır.

“YOKSULLUĞA MAHKUM ETME POLİTİKASI”

Eğitim Sen olarak bir kere daha vurguluyoruz: Hükümetin bizleri yoksulluğa mahkum etme politikalarını ve bankaların bundan nemalanan hamlelerini er ya da geç dağıtacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Bu vesileyle tüm eğitim ve bilim emekçilerini Eğitim Sen çatısı altında birleşmeye, gücümüze güç katmaya; bizleri promosyonlara muhtaç etmeyecek yoksulluk sınırının üzerinde insanca yaşanabilir bir gelir ve insan-toplum-doğa yararına üniversite için hep birlikte mücadeleye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.