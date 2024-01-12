“Aferin be çocuk” başlıklı yazıma gelen yorumlar: “Kendini ispat etmiş adama çocuk diyemezsin”

Zafer Yılmaz - Hakan seninle galiba yaşıtız, ben de hem yenidoğanlıyım, ,hem de muhacirim, tanırsın da beni, yazını beğenmedim, bir siyasi partide aklını ve mevcut durumlardan iş çıkararak kendini bir yerlere ispat etmiş bir gence, sen çocuksun dememelisin. bu üslup sana hiç yakışmamış. Yarın o çocuk dediğin adam aday olurda bir de seçimi alırsa utanırsın be mahallemin çocuğu…

İzmi̇tli̇ - Hakan, sordunuz mu Tutuş’a, Nevzatla cemaatlere verdikleri yerler hakkında.

Köprüyü Geçene Kadar - "CAN CIKMAYINCA HUY ÇIKMAZ" DEMİŞ ATALARIMIZ .Şu an seçim var oy'a ihtiyacı var … Bakma o sözlere olur da (inşallah olmaz) masaya oturursa, cakasından yanına yanaşamazsın. Havasından. Derler ya "kaynatmakla şekil değişikliğinden başka bir şey değişmez. AKLINDAN ÇIKARTMA KÜPE OLSUN. Bir Masal da Lafonten’den (KARGA İLE TİLKİ )…

İzmit 414141 - Sayın Tutuş, sen Ahmet'in Mehmet'in yanlışlarını gördün, başbakan olunca bakalım onların yaptığının yüzde kaçını yapacaksın…

İzmit Belediyesi - Sayın muharrem tutuş sadece akpartinin değil izmitlilerin adayı, şimdiden İzmit’e hayırlı olsun diyelim…

İzmi̇tli̇ - Hakan bey ben parti tutmuyorum, şahısa oy veriyorum önceki belediye seçiminde Fatma başkanımıza oy vermiştim şimdi oyum izmitli olan muharrem başkana olacak. Sen de istersen bir defaya mahsus Muharrem başkana oy vermeni isterim….

Castro - Siz hep böylesiniz işte sayın yazar, aferin çocuk ama sana oyum yok, ne demek, beğeniyorsan oy da vereceksin neden vermiyorsun?..

*

www.kocaeligazetesi.com.tr’deki bu yazıya yazacağınız yorumlar, bu köşemde de yayınlanmaktadır…