Gölcük'te arsa ve taşınmaz yapı (hissesi) satılacak

T.C.GÖLCÜK İCRA DAİRESİ

2023/171 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/171 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, DUMLUPINAR Mahalle/Köy, 333 Ada, 2 Parsel, TAŞINMAZIN ARSA PAYININ 18/1584 HİSSESİ İLE TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ YAPININ 3/8 HİSSESİ SATILACAKTIR....

Adresi : Dumlupınar Mahallesi, 447. Sokak, No:3, 332 Ada, 2 Parsel Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 198 m2

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ayrık Nizam, 3 kat, TAKS=0.40 ve KAKS=1.20 olmak üzere Konut Alanında kaldığı bildirilmiştir.

Kıymeti : 272.148,75 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Konut üzerindeki ev 8 pay itibariyle 2/8 payı Meliha Şahin, 3/8 payı Mustafa Şahin, 3/8 payı Ali Şahin'e aittir, muhtesat şerhi diğer bilgiler tapu kaydında olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/02/2024 - 14:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/02/2024 - 14:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/03/2024 - 14:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/03/2024 - 14:35

10/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.