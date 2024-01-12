12 Oca 2024 - 15:18- Gündem G:

“AKRAN ZORBALIĞI” MODASI TRENDİ YÜKSELİYOR BUNA BİR DE ÖLÜM ÇELMESİ EKLENDİ

TikTok'ta akım olan 'ölüm çelmesi', Nilsu'nun milli takım hayallerini yok etti. Antalya’da yaklaşık 9 yıldır basketbol ve ragbi sporuyla başarıdan başarıya imza atan 17 yaşındaki Nilsu, milli takım hayalleri kurarken iki arkadaşının yaptığı ve son 4 yıldır TikTok’ta akım olan ‘çelme takma’ şakasının kurbanı oldu.

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
“AKRAN ZORBALIĞI” MODASI TRENDİ YÜKSELİYOR BUNA BİR DE ÖLÜM ÇELMESİ EKLENDİ mask
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Omurgasında kırık oluşması sonucu 1 ay oyunca çelik korseyle yatağa mahkum kalan genç kız, 3-4 aylık süre sonra antrenmanlara başlayabilecek. Antalya’nın Kepez ilçesindeki bir yurtta kalan spor lisesi 11. sınıf öğrencisi Nilsu Ö.’yü (17), 2 Ocak Salı günü sınava hazırlandığı sırada iki arkadaşı arayıp TikTok akımı çekeceklerini söyledi. Arkadaşlarının bu isteğini kırmayan Nilsu Ö., onların yanına gitti. İddiaya göre, ayağa kalkan gençler aralarına aldıkları Nilsu Ö.’ye zıpladığı sırada çelme takma şakası yaptı. Bir anda kendini yerde bulan Nilsu Ö., ayağa kalkamadı ve acı içerisinde kıvranmaya başladı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından hastaneye kaldırılan genç kızın omurgasında kırık tespit edildi. Bel kısmına çelik korse takılan Nilsu’ya, 1 ay boyunca ayağa kalkmadan yatak istirahati verildi. Kızının yaşadığı olayı duyup yanına gelen anne Canan Başoğlu ise iki öğrenci hakkında şikayetçi oldu.

RAGBİDE MİLLİ TAKIMI HAYAL EDİYORDU

Yaklaşık 8 yıl boyunca basketbolda kupalar kaldıran ve çok sayıda madalya sahibi olan, son 1 yıl içerisinde de Kepezspor bayanlar ragbi takımında spor yapan genç kıza doktorlar antrenmanlara en az 3-4 ay sonra dönebileceğini söyledi. Ragbide milli takım hayali kuran Nilsu, aldığı haberle üzüntüye boğulsa da yeniden sahalara dönmek için yatağında gün sayıyor.

“ÇOK BÜYÜK HAYALLERİM VARDI”

Olayı anlatan Nilsu Ö., şunları söyledi: “Yurtta ertesi gün gerçekleşecek olan etüt sınavı için hazırlanıyordum. Arkadaşlarım arayıp TikTok akımı çekeceklerini söylediler. Sınava çalıştığım için hemen gidip geleyim diye acele ettim. Beni ortaya aldılar, kamerayı koydular. Sırayla zıplayacaklarını ve en son üçümüzün aynı anda zıplayacağını söylediler. Ben zıpladıktan sonra ikisi de sağdan soldan ayağıma çelme taktılar ve yere düştüm. Yerden kalkmadım, çok fazla acım vardı. Ambulansla hastaneye götürdüler beni. Tomografide omurga çıkışında kırık olduğunu öğrendik. O süreçte hiçbir şekilde yürüyemiyordum, şu anda da öyle. Arkadaşlarımın kötü niyetle yapmadığının farkındayım ama şakanın yapıldığı zemin sert bir zemindi, bunu düşünmeleri gerekirdi diye düşünüyorum. Olan benim sporuma, hayalime oldu. 1 senedir milli takım için hazırlanıyordum. Şubatta maçım vardı. Maçıma katılamayacağım ama arkadaşlarıma sonuna kadar destek olacağım. Çok büyük hayallerim vardı ama hayırlısı buymuş.”

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# tespit, büyük, oldu, Antalya, aylık

12 Oca 2024 - 15:18 - Gündem

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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Yorumlar

(1)
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Derincelii - Çok geçmiş olsun acilen çok acilen önlem alınması gerekiyor bu kardeşimizin istikbali ne olacak geleceği ne olacak bunun hesabını kim verecek müdür mü? Öğretmen mi ? Yoksa milli eğitim bakanlığımı

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 12 Ocak 16:25

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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