12 Oca 2024 - 15:26- Spor G:

"Umarım Fernando Santos’un Beşiktaş’a faydası dokunacaktır"

İhlas Haber Ajansı
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"Umarım Fernando Santos’un Beşiktaş’a faydası dokunacaktır" mask

Portekizli Teknik Direktör Fernando Santos’un Beşiktaş’ın başına geçmesiyle ilgili ise Candeias, "İyi antrenörlerin Türkiye’ye gelmesini görmek güzel bir şey. Kendisi Portekizli bir antrenör umarım Beşiktaş’a da faydası dokunacaktır. Ben kendisiyle daha önce çalışmadım fakat kendisinin ülkemiz adına, milli takımda yaptığı çalışmaları izledim. Ona şans diliyorum, umarım Beşiktaş’ı iyi yerlere getirmek için yardımcı olabilir" diye konuştu.
# türkiye

12 Oca 2024 - 15:26 - Spor

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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