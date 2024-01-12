"Umarım Fernando Santos’un Beşiktaş’a faydası dokunacaktır"

Portekizli Teknik Direktör Fernando Santos’un Beşiktaş’ın başına geçmesiyle ilgili ise Candeias, "İyi antrenörlerin Türkiye’ye gelmesini görmek güzel bir şey. Kendisi Portekizli bir antrenör umarım Beşiktaş’a da faydası dokunacaktır. Ben kendisiyle daha önce çalışmadım fakat kendisinin ülkemiz adına, milli takımda yaptığı çalışmaları izledim. Ona şans diliyorum, umarım Beşiktaş’ı iyi yerlere getirmek için yardımcı olabilir" diye konuştu.