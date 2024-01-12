12 Oca 2024 - 15:28- Spor G:

CANDEİAS: "Farioli’nin oynattığı futboldan çok keyif alıyorduk"

İhlas Haber Ajansı
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CANDEİAS: "Farioli’nin oynattığı futboldan çok keyif alıyorduk" mask

Çalıştığı teknik direktörlerden bir şeyler öğrendiğini fakat en keyif aldığı futbolun Francesco Farioli yönetiminde gerçekleştiğini belirten Portekizli futbolcu, "Birçok antrenörle birlikte çalıştım, hepsinin futbola bakış açısı farklıydı. Hepsi farklı anlayışlarında futbol oynatmaya çalışıyordu. Kendisiyle birlikte futboldan keyif aldığım, özellikle bahsetmem gereken biri olacaksa eğer o da Francesco Farioli. Onun Alanya’da oynattığı futboldan gerçekten çok zevk alıyorduk. Bize çok şey katmıştı. Fakat söylediğim gibi herkesin farklı bir anlayışı var. Çalıştığım tüm hocalardan öğrendiklerimden mutluyum" değerlendirmesinde bulundu.

12 Oca 2024 - 15:28 - Spor

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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