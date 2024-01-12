CANDEİAS: "Farioli’nin oynattığı futboldan çok keyif alıyorduk"

Çalıştığı teknik direktörlerden bir şeyler öğrendiğini fakat en keyif aldığı futbolun Francesco Farioli yönetiminde gerçekleştiğini belirten Portekizli futbolcu, "Birçok antrenörle birlikte çalıştım, hepsinin futbola bakış açısı farklıydı. Hepsi farklı anlayışlarında futbol oynatmaya çalışıyordu. Kendisiyle birlikte futboldan keyif aldığım, özellikle bahsetmem gereken biri olacaksa eğer o da Francesco Farioli. Onun Alanya’da oynattığı futboldan gerçekten çok zevk alıyorduk. Bize çok şey katmıştı. Fakat söylediğim gibi herkesin farklı bir anlayışı var. Çalıştığım tüm hocalardan öğrendiklerimden mutluyum" değerlendirmesinde bulundu.