Çalıştığı teknik direktörlerden bir şeyler öğrendiğini fakat en keyif aldığı futbolun Francesco Farioli yönetiminde gerçekleştiğini belirten Portekizli futbolcu, "Birçok antrenörle birlikte çalıştım, hepsinin futbola bakış açısı farklıydı. Hepsi farklı anlayışlarında futbol oynatmaya çalışıyordu. Kendisiyle birlikte futboldan keyif aldığım, özellikle bahsetmem gereken biri olacaksa eğer o da Francesco Farioli. Onun Alanya’da oynattığı futboldan gerçekten çok zevk alıyorduk. Bize çok şey katmıştı. Fakat söylediğim gibi herkesin farklı bir anlayışı var. Çalıştığım tüm hocalardan öğrendiklerimden mutluyum" değerlendirmesinde bulundu.
12 Oca 2024 - 15:28- Spor Güncelleme:
CANDEİAS: "Farioli’nin oynattığı futboldan çok keyif alıyorduk"
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Korfezli Savasci - Yani Ertuğrul sağlam masal demis
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.