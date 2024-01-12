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Karamürsel’de kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı

Karamürsel ilçesinin üst kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından kar kalınlığı 10-15 santimetreye ulaştı.

Anadolu Ajansı
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Karamürsel’de kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı mask

Bölgenin yüksek rakımlı mahallelerinde hava sıcaklığının 4 derecenin altına düşmesiyle kar yağışının ardından kar kalınlığı 10-15 santimetreye ulaştı. Fulacık, Tahtalı, Başkiraz ve Kadriye mahallerinde etkili olan kar, beyaz örtüsüyle bölgede güzel manzara oluşturdu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Karamürsel Belediyesi ekipleri, yağışın aralıklarla sürdüğü bölgede ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor.
# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hava, karamürsel, kar

12 Oca 2024 - 15:32 - Gündem

Muhabir  Anadolu Ajansı

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