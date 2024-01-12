Bölgenin yüksek rakımlı mahallelerinde hava sıcaklığının 4 derecenin altına düşmesiyle kar yağışının ardından kar kalınlığı 10-15 santimetreye ulaştı. Fulacık, Tahtalı, Başkiraz ve Kadriye mahallerinde etkili olan kar, beyaz örtüsüyle bölgede güzel manzara oluşturdu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Karamürsel Belediyesi ekipleri, yağışın aralıklarla sürdüğü bölgede ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor.
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Karamürsel’de kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı
Karamürsel ilçesinin üst kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından kar kalınlığı 10-15 santimetreye ulaştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.