Karamürsel’de kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı

Bölgenin yüksek rakımlı mahallelerinde hava sıcaklığının 4 derecenin altına düşmesiyle kar yağışının ardından kar kalınlığı 10-15 santimetreye ulaştı. Fulacık, Tahtalı, Başkiraz ve Kadriye mahallerinde etkili olan kar, beyaz örtüsüyle bölgede güzel manzara oluşturdu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Karamürsel Belediyesi ekipleri, yağışın aralıklarla sürdüğü bölgede ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor.