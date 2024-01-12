Kocaeli Üniversitesi Rektörü Cantürk’ten Rektör Uzun’a ziyaret

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörlük makamında gerçekleştirilen ziyarette, iki üniversite arasında yapılabilecek iş birliği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Türkiye’nin en büyük kariyer fuarı olan “Yetenek Her Yerde-Marmara Kariyer Fuarı” (MARMARAKAF) hakkında değerlendirmeler yapıldı. Ziyarette, BARÜ’nün de aralarında olduğu 15 üniversite ile birlikte Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığının koordinasyonunda Kocaeli’de 26-27 Şubat 2024 tarihlerinde düzenlenecek Türkiye’nin en büyük kariyer fuarı MARMARAKAF neticesinde elde edilebilecek kazanımlar konuşularak tecrübe paylaşımında bulunuldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Uzun, yükseköğretim kurumlarının iş birliği içerisinde Türkiye’nin kalkınma dinamiklerine sunduğu katkının önemine vurgu yaptı.

Gençlere istihdam sağlaması ve ülkemizin öncü firmalarıyla çeşitli iş birliklerinde bulunulmasına imkân sağlayacak olan fuarların önemine de dikkat çeken Rektör Uzun, “Ülkemizin kalkınma hedefleri doğrultusunda insan kaynağı politikası ve planlaması alanlarında öncü çalışmalar yapan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin ‘Yetenek Her Yerde’ sloganıyla düzenlediği bu fuarlar büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda gençlerimizi eğitim hayatlarının ardından profesyonel hayata geçişlerini desteklemek için fırsat eşitliği temelinde istihdam imkânlarıyla buluşturan kariyer fuarları önemli fırsatlar sunmaktadır. Kıymetli Rektörümüz ile de geçmiş fuarlardan edindiğimiz tecrübeleri paylaşarak daha iyiye ulaşma noktasında fikirlerimizi paylaştık. BARÜ ailesi olarak 26-27 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek MARMARAKAF’ı heyecanla bekliyoruz. Bu noktada saygıdeğer Rektörümüz Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk’e yakın ilgileri ve iş birliği içerisinde hareket etme konusundaki yaklaşımları dolayısıyla teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Rektör Cantürk ise tecrübe paylaşımı ve iş birliğinin önemine değinerek Rektör Uzun’a, yakın ilgileri ve misafirperverliği dolayısıyla teşekkürlerini ifade etti.

Rektör Uzun ve Rektör Cantürk daha sonra Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan’ı ziyaret ederek MARMARAKAF hakkında bilgi verdi.