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BTP'nin Derince Adayı Raif Solmaz oldu

Aday belirleme çalışmaları devam eden Bağımsız Türkiye Partisi'nde Derince Belediye Başkan Adaylığı`na genç bir isim Raif Solmaz seçildi

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12 Oca 2024 - 15:52 - Siyaset

Muhabir  Haber Merkezi

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