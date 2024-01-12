BTP'nin Derince Adayı Raif Solmaz oldu

Aslen Derince`li olan Raif Solmaz; Başkan adayı olduğu için gurur duyduğunu ve Derince ilçesine hizmet etmek istediğini söyledi.
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Aday belirleme çalışmaları devam eden Bağımsız Türkiye Partisi'nde Derince Belediye Başkan Adaylığı`na genç bir isim Raif Solmaz seçildi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.