Derince’de 5 sitenin sakinleri Büyükşehir Belediyesi’ne seslendi!

Ulaşımda büyük mağduriyet yaşadıklarını belirten Derince’deki 5 sitenin sakinleri sorunlarını şu şekilde dile getirdiler; “Bizler Derince Yenikent Mahallesi Çenedağ, Aydınkent, Barışkent ve Eston Derince Evleri sakinleri olarak daha önceden oturduğumuz yerden Umuttepe’ye giden araçlar, Büyükşehir’in almış olduğu kararla kaldırıldı. Bizlere uzak bir mesafeye götürüldü, itirazlarımız sonucu bize yürüme mesafesinde denildi, o mesafe durak için yürüme mesafesinde değil uzak, karı var kışı yaşlısı hastası var üniversiteye öğrencisi var (özellikle ikinci öğretime).

GELİŞ-GİDİŞ SAATLERİ

Sonrasında İsmet İnönü Caddesi Barış Manço Sokakta bulunan bu sitelerin bulunduğu bölgeye 100 Nolu Büyükşehir’e ait hat konuldu, bu araçlar saatlerine uygun çalışmıyor, yaklaşık bir saat duraklarda beklendiği günler oluyor. Bizim bu mağduriyetimizin en kısa sürede çözülmesini istiyoruz.

Hat 133 ve SH 8 HATLARI

Bu güzergahtan kaldırılan 133 Nolu Umuttepe aracı ve Şehir Hastanelerine giden Sh8, bu yazdığımız hatların sitelerin oradan geçmesini talep ediyoruz.” Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, site sakinlerinin sesine kulak vermeli ve sorunu çözmelidir. Gerekirse, site sakinleri ile toplantı yapmalıdır. Büyükşehir Belediyesi’ne birçok kez başvuru yapılmış, ama çözüm bulunamamış. Büyükşehir Belediyesi, şikayetçi olan vatandaşlara bilgilendirme mesajı gönderdi, ama bu cevap vatandaşları tatmin etmedi.