KSO Başkanı Zeytinoğlu kasım ayı cari denge verisini değerlendirdi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Merkez Bankası tarafından açıklanan cari denge verisine ilişkin değerlendirmede bulundu. Zeytinoğlu, “Kasım ayında cari denge 2 milyar 722 milyon dolar açık verdi. Kasım ayında dış ticaret açığı geçen yıla göre 2.8 milyar dolar gerileyerek 4.4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Hizmetler dengesinin katkısı ise 3 milyar dolar oldu. Bu kalem, bir önceki yılın 405 milyon dolar gerisinde gerçekleşti. Bu gelişmelerle, yıllık cari açık kasım itibariyle 1.3 milyar dolar iyileşmeyle 49 milyar 621 milyon dolara geriledi” dedi.

ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM

Önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu, “Aralık ayında ihracatımız 22.9 milyar dolar ile aralık ayları içerisinde en yüksek değere ulaşmıştı. İthalatın da gerilemesiyle, dış ticaret açığındaki azalış aralık ayı cari açık verisine yansıyacaktır. Hizmet gelirlerinin de katkısıyla 2023 yılını 47 milyar dolar civarında cari açıkla kapatabileceğimizi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.