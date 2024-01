Kasım ve Aralık ayı çalışmalarının değerlendirildiği ve 31 Mart Yerel Seçim çalışma hedeflerinin verildiği toplantıya Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı-İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya katıldı. Toplantının açılış konuşmasını İl Kadın Kolları Başkanı Reyhan Şengün yaptı. “Üç ayların gelişiyle birlikte gönüllerimizi huzura kavuşturan rahmet, mağfiret ve bereket ikliminin, ülkemizden başlayarak tüm insanlığı kuşatması, birlik, beraberlik, barış ve huzura; Filistin’in özgürlüğüne vesile olması temennisiyle milletimizin ve tüm İslam aleminin Regaip Kandilini kutluyorum.

Dava İnsanıydı, Son Sözleri Tebliğ Oldu

Bir milletvekilimizin katılımıyla ilk İl Divan Toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Kocaeli Milletvekilimiz merhum Hasan Bitmez ile böyle bir toplantı yapma şansımız olmadı. Bir seçim değerlendirme toplantısı gerçekleştirmiştik. İyi ki o gün o toplantıyı yapmışız. Dava insanıydı, son sözleri tebliğ oldu. Nazikti; son cümlesi “Hepinizi saygıyla selamlıyorum.” oldu. Teşkilatçıydı; son nefesi hizmet oldu. Bu vesileyle şerefli bir ölümle Hakk’a yolculadığımız vekilimiz Hasan Bitmez’i rahmetle anıyorum. Mücadelemiz şüphesiz onun bıraktığı şekilde devam edecektir.

Ardından söz alan Dış İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı-İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, Kocaeli Kadın kollarının gayretli çalışmalarını yerinde müşahede etmekten mutluluk duyduğunu belirterek başladığı konuşmasında gündeme ve seçim çalışmalarına değindi.

Saadet Partililer Söz Verdikleri Şeyi Yerine Getirir

14 Mayıs'ta bir seçim yaşadık. Önemli bir mücadele ortaya koyduk. Bu önemli mücadelede yapmaya çalıştığımız şey, ülkemizdeki temel meselenin kutuplaşma, kamplaşma olduğu bilinciyle insanları birbirine yaklaştıracak bir dili ve siyaset tarzını geliştirmekti. Millî Görüş hareketinin en önemli özelliği; kendi rengini muhafaza ederek toplumun tüm kesimleri ile iletişime geçebilme becerisidir. Hangi mezhepten olursa olsun, hangi etnikten olursa olsun herkesin ittifak ettiği bir husus; Saadet Partisi farklı! Saadet Partililer söz verdikleri şeyi yerine getirir. Ve Saadet Partililer Genel Merkezinin verdiği karar neyse o kararın hayat bulması için mücadele eder. Saadet Partisinin bu ülkede siyasetin merkezinde olmasının ana gerekçesi budur!

Saadet Partisi Bugün Meclis’te

1969’dan bu tarafa kendisini en soldan en sağa kadar tanımlayan siyasi partilerle, bir uzlaşma zemini olduğunda, ülkeye hizmet etme yolunda bir imkan doğduğunda, o imkanı elde etmek ve o imkan neticesinde vazifemizi yerine getirmek için yaptıklarımız ortadadır. Son olarak 14 Mayıs’ta Türk siyasetinde attığımız bu beklenmedik adım ve sizlerin ortaya koyduğu gayretle Saadet Partisi bugün Meclis’te..

Çok Önemli Bir Mesaj Var

Bir bütçe görüşmesi geçti. Bir şehit verdik. 22 dakikalık bir konuşma. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum cümlesiyle tamamlanan bir konuşma.. Bunda çok önemli bir mesaj var. Burada tarihe düşen bir not var. O konuşmanın her bir anında, belki bugün hissetmiyoruz fakat yakın gelecekte ülkenin tartışacağı birçok başlık var. Bu konuşma hiçbir zaman unutulmayacak.

Bütçe Açığının 2,65 Trilyon, Faiz Giderinin 1,25 Trilyon Lira Olduğu 2024 Bütçesi

İktidarın, 1 Ocak 2024 ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasında bu ülkede yapılacak bütün harcamalar ve yatırımlar için hazırladığı bütçe: 11 trilyon 100 milyar lira. Peki gelir ne kadar? 8,5 trilyon. Ayrıca bu bütçenin içinde 1 trilyon 250 milyar lira faiz ödemesi var. Emekliye zam zamanı geldiğinde, asgari ücret gündeme geldiğinde aslan kesilen iktidarın hazırladığı, bütçe açığının 2,65 trilyon, faiz giderinin 1,25 trilyon lira olduğu 2024 bütçesinden bahsediyoruz. Buna karşılık yatırıma sadece 788 milyar lira, tarımsal desteklemeye ise 91,5 milyar lira kaynak ayrılan bir bütçe! Ki, kanuna göre %1’i verilmiş olsa; 411 milyar 590 milyon lira ayrılmalı!

İnsanları doğduğu yerde doyuramayan bir ekonomi olur mu?

Anadolu’nun köyleri bugün tatil köylerine döndü. Anadolu’da tarımda çalışanların yaş ortalaması 60 oldu. Kendi tarım ürünlerine kota uygula; Meksika’nın, Nepal’in çiftçisini destekle.. 85 milyonluk nüfusu bu şekilde doyurmaya çalışan bir ekonomi ayakta kalır mı?

Köyler Şimdi de Sermaye Sahiplerine Peşkeş Çekiliyor

Zaten tarım ve hayvancılığa vurulan darbeyle bir süredir boşalan köyler şimdi de sermaye sahiplerine peşkeş çekiliyor. TOKİ eliyle ihaleye açılan araziler köylülerin elinden alınıyor. Köy arazilerinin satılması; hayvanların otlayacağı alanların yok olması, ekilecek alanların azalması demek. Çiftçinin üretmemesi, köylerimizin terk edilmesi, üretimin düşmesi demek. Evimize aldığımız sütün, peynirin fiyatının artması; etin sofralarımıza girmemesi demek… Ekonomiyi bitirdiler, fabrikaları sattılar yetmedi; şimdi de köylerimizi talana açıp bizi büyük bir tehlikeyle baş başa bırakıyorlar. Bu gidişe dur denilmezse karşı karşıya kalacağımız tehlikenin adı maalesef kıtlık ve gıda yetersizliğidir.

Bu Anlayış Muhakkak Değişmelidir

Köylerimizin geleceği, milletin geleceği; toprağın bereketi, ülkenin refahıdır. bunu asla unutmayalım! Saadet Partisi olarak biz, ‘tarım ve hayvancılık milli güvenlik meselesidir’ diyoruz. Üretmeyen, tükenir! ‘İnsanımızı topraksız, toprağımızı da insansız’ bırakan bu anlayış muhakkak değişmelidir.

"Nas Ekonomisi" Diyen İktidar, Faizleri %40'ın Üzerine Çıkardı

Ülkemiz 2001 yılından sonra ekonomik açıdan en zor günlerini yaşıyor. Çalışanların neredeyse yarısı asgari ücrete mahkûm edilmiş durumda. Çarşı pazarda enflasyonun ateşi düşmüyor, kira fiyatları aldı başını gidiyor. Tüm bu ekonomik tablo karşısında yılın başında "Nas Ekonomisi" diyen iktidar, faizleri %40'ın üzerine çıkardı.

Neler Oluyor, Nereye Gidiyoruz!

ABD’nin resmi rakamlarına göre 2022 yılında 15.000 gencimiz, Meksika sınırından kaçak yollarla Amerika’ya gitmiş. Bunların içinde Kanada’ya geçenler yok. Neler oluyor, nereye gidiyoruz!.. Mühendise mikrofon uzat yurt dışına gitmeye çalışıyor. Doktora mikrofon uzat, yurt dışına gitmeye çalışıyor. 2023 yılında 3900 hekim başvurularda kullanmak üzere Türk Tabipler Birliği’nden iyi hal kâğıdı almış.

Ülkemizin bugünkü durumunu anlayabilmek için ekonomide gelinen vahim tabloyu iyi analiz etmek gerekiyor.

Felaket tellallığı yapmak istemiyoruz. Umutları karartmak için söylemiyoruz. Fakat Saadet Partisi’nin varlığının bu ülke için ne kadar önemli olduğunu, verdiğimiz mücadelenin bu ülke için ne kadar hayati olduğunu görelim diye bunları anlatıyoruz. Ve bu toplantıları çok daha kötü sonuçlarla yüzleşmemek için yapıyoruz.

Bir Millet Soykırıma Uğruyor

Gazze, Gazze’den ibaret değildir! Gazze’nin güvenliği demek, Ankara’nın güvenliği demektir. Kudüs özgür olana dek, hiç kimse kendini özgür zannetmesin! Filistin bağımsız olana dek, hiç kimse kendi güvenliğinden emin olma gafletine düşmesin! 7 Ekim olayların başlangıcı değil sonucudur. 1897’den 1948’e giden süreci, 1948-69 arası dönemi ve 1969’dan bugüne dek yaşananları iyi idrak etmek mecburiyetindeyiz. 2006’dan beri 17 yıldır havadan, karadan, denizden ambargo uygulanan bir millet! 300 km2’lik alana sıkıştırılmış gidecek yerleri olmayan bir millet soykırıma uğruyor.

Bugün Susan Herkes, Bu Zulme Ortaktır!

Çocukları, hamile kadınları, engelli ve yaşlılarını dahi katlediyorlar. Ambulansları, hastaneleri, okulları ve ibadethaneleri dahi bombalıyorlar. Fakat dünya seyrediyor, Avrupa seyrediyor, İslam ülkeleri de maalesef büyük bir acziyet içinde susuyor. Zalimler, işte bu sessizlikten güç alıyor. Bu nedenle; bugün susan herkes, bu zulme ortaktır!

Hâlâ İsrail ile Ticaretine Devam Eden Zalimin Suç Ortağıdır!

Bir de İsrail ile ticaretine devam edenler var. Çok net söylüyorum, kim olursa olsun, hangi gerekçeyle olursa olsun; bu dönemde hâlâ İsrail ile ticaretine devam eden zalimin suç ortağıdır! İsrail’e tek bir çöp tanesi bile olsa gönderenler bilsin ki; mazlum Filistinlilerin âhı kendilerini perişan eder! Hasan Bey işte bunları haykırdı! Fakat maalesef gemiler gidip gelmeye devam ediyor!

Bu Bütçe ile Şahsiyetli Bir Dış Politika Takip Edilemez

Bütçesi böyle olan bir iktidarın ‘şahsiyetli dış politika’ takip edebilmesi mümkün mü? Siz 20 küsur yıldır, israf, rüşvet ve yolsuzluk düzeninden bir türlü vazgeçmeyip; daha yılın başında 2,7 trilyon lira açık vereceğini söyleyerek! Ne vergileri adil toplanıyor ne de toplanan bu vergiler, adil paylaştırılıyor! Borç aldılar, şimdi de emir alıyorlar! Üretmedi, tüketti. Neleri yapmayın dediysek, inatla ve ısrarla yaptı! Neleri de yapın dediysek; hepsinden imtina etti! Sonuç işte 2024 bütçesi! Sonuç işte İsrail karşısındaki acziyet!

Problemlerimizin Çözümü Saadet Partisi

Milli Görüş ile bu iktidarın zihniyet farkını görmek isteyen bütçe anlayışımız arasındaki farklara baksın! Biz rantiyecilerin hortumunu kesip, kaynaklarımızı vatandaşlarımıza aktardık; bunlar her yıl bütçede aslan payını faiz lobilerine verdiler! Biz denk bütçe yaptık; bunların döneminde ise bütçe açığı her yıl daha da katlandı! Biz israfın, rüşvetin ve yolsuzluğun kökünü kazıdık; bunların döneminde hepsi adeta normalleştirildi. Biz işçiye, memura, emekliye, garip gurebaya hakkını teslim ettik; bunlar yandaşlarına kıyak çektiler. Sonuçta; biz Meclis kürsüsünde ‘Banane Amerika’dan!’ diye haykıran, her türlü zorluğa göğüs gererek Kıbrıs’a çıkartma yapan Erbakan Hocamızın yolunu takip ederiz; bunlar reel-politik türküsü tutturur, ama’lı, fakat’lı cümlelerle İsrail karşısında tek bir somut adım atamazlar! O nedenle çare Milli Görüş’tür! Problemlerimizin çözümü ancak Milli Görüş’ün tek temsilci Saadet Partisi kadrolarının iş başına gelmesi ile mümkündür!"