12 Oca 2024 - 17:36- Gündem G:

Meteoroloji verileri güncellendi! Gece kar geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bu gece Kocaeli'de kar yağışı etkisini gösterecek.

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Meteoroloji verileri güncellendi! Gece kar geliyor! mask
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine bugün(12 Ocak) saat 18.00-21.00 aralarında başlayacak olan kar yağışı gece saatlerinde etkisini aktaracak. Gece boyunca kar yağışının etkili olması bekleniyor. İşte güncel hava tahmin raporu:

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# Hava, kar, güncel

12 Oca 2024 - 17:36 - Gündem

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Kar Ve Buz - 10 metre bekliyoruz tüm yurtta kimse aç ve açıkta değil dualar hürmetine

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 12 Ocak 17:49

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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