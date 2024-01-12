Meteoroloji verileri güncellendi! Gece kar geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine bugün(12 Ocak) saat 18.00-21.00 aralarında başlayacak olan kar yağışı gece saatlerinde etkisini aktaracak. Gece boyunca kar yağışının etkili olması bekleniyor. İşte güncel hava tahmin raporu:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bu gece Kocaeli'de kar yağışı etkisini gösterecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Kar Ve Buz - 10 metre bekliyoruz tüm yurtta kimse aç ve açıkta değil dualar hürmetine
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.