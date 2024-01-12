REFLÜDEN NASIL KURTULDUM?

A.Okan Çağlar/Nurçin Çağlar

"Beslenme şeklimizi değiştirdikten sonra da korkumdan ilaca devam ediyordum. Rahmetli Prof. Dr. Ahmet Aydın’ın Beslenme Bülteni sitesinde reflü ile ilgili yazdığı detaylı yazı bakış açımı değiştirdi. Reflünün en yaygın nedeninin bilinenin aksine mide asiti yetersizliği olduğu açıklanmıştı. Yemekten hemen önce, yemek sırasında ve yemekten sonra iki saat kadarki sürede su içmenin mide asitini seyrelttiği anlatılıyordu. Mide yeterli asiditeye gelmeden ince bağırsağa açılan kapakçık açılamadığından asit azlığı durumunda yiyecekler midede çok uzun süre kalıyor ve bu da reflüyü tetikliyor.

Ben o yazıyı okuduğumdan beri yemekten yarım saat önce su içmeyi keserim ve yemekten 2 saat kadar sonra su içmeye başlarım. Yemek sonrası aldığım takviyeleri yutacak kadar su içiyorum.

Reflüsü olanlara sık yemek tavsiye ediliyor. Oysa bunun bana hiç iyi gelmediğini, mide iyice boşalmadan yemenin reflümü iyice tetiklediğini deneyimledim. Uzun aralıklı beslenme bana daha uygun.

Ayrıca gluten içeren tahılların ve yoğudun da reflümü tetiklediğini belirledim. Eskiden yemekten kaçındığım çiğ sebzeler değil bana asıl dokunan tahıllar ve yoğurtmuş.

Reflüden kurtulma hikayemin detaylarını @a.okancaglar hesabında paylaşmıştık."