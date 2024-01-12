Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu kazayla ilgili ifade verdi

İstanbul'da Kennedy Caddesi, Avrasya Tüneli çıkışı Zeytinburnu istikametinde 30 Kasım Perşembe günü öğlen saatlerinde meydana gelen kazada Yunus Emre Göçer (38)'in kullandığı motosiklete, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un kullandığı 06 CD 4581 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Göçer, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TÜRKİYE'YE GELDİ, İFADE VERDİ

Kaza sonrası, Mahmud'un Türkiye'den kaçtığı ortaya çıkmıştı. Savcılıktan yapılan açıklamada "Şüphelinin yurt dışı çıkış kaydı bulunmakta" denilmişti.

İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 16 Ocak Salı günü görülecek duruşma öncesinde hakkında yakalama kararı olan sanık Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un Türkiye'ye geldiği ve bugün duruşmaya çıkarıldığı öğrenildi. Duruşmada tercüman eşliğinde ifade veren Mahmud'un, eski savunmalarını tekrar ettiği öğrenildi.

Mahkeme, ifadesi alınan Mahmud hakkındaki yakalama kararını geri aldı. Hakkındaki yurt dışı yasağı kaldırılan sanık Mahmud'un serbest bırakılmasına ve duruşmalardan vareste tutulmasına karar verildi. Duruşma sonrasında sanık Mahmud'un, işlemlerin ardından adliyeden ayrıldığı öğrenildi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 30 Kasım 2023 tarihinde Kennedy Caddesi Aksaray istikametinde Yunus Emre Göçer'in sevk ve idaresindeki 16 AFL 804 plakalı sayılı araca şüpheli Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un sevk idaresindeki 06 CD 4581 plaka sayılı aracıyla çarpması sonucu Göçer'in ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı ve 6 Aralık'ta vefat ettiği kaydediliyor.

Müşteki Öznur Göçer'in 13-15 Aralık'ta alınan ifadesinde şikayetçi olduğu, 20 Aralık'taki ifadesinde ise "Bu aşamada herhangi bir şikayetinin bulunmadığını" beyan ettiği iddianamede yer alıyor. İddianamede, şüphelinin kusurlu eylemiyle Yunus Emre Göçer'in ölümüne sebebiyet verdiği belirtilerek "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi isteniyor.