MHP İzmit 17 aday adaylarını tanıttı! "Cumhur İttifakı vurgusu"

Milliyetçi Hareket Partisi İzmit Belediyesi Meclis Üyesi aday adayları tanıtım toplantısı bugün akşam saatlerinde İzmit Yunus Emre Kültür Merkezi’nde yapıldı. İlçe Başkanı Kemal Okur’un ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte 17 aday adayı tanıtıldı. Daha önce MHP’den meclis üyesi seçilen ve daha sonra partisinden istifa ederek başka partilere geçen Adnan Metin, yeniden MHP’ye dönerek meclis üyesi aday adayı oldu. Mevcut meclis üyelerinden İlker Kazan ve Engin Duymaz, tekrar aday adayı olurken Ayhan Arpacı yeniden aday olmadı. Aday adayı tanıtım toplantısına İl Başkan Yardımcısı Alper Kocaoğlu, İl eski Başkanı Ruhi Çavdar, İl Yöneticileri, İlçe Yöneticileri, AKP İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, AK Parti Meclis Üyeleri Vedat Yoldaş ve Fatih Özcan katıldı.
DESTEK SÖZÜ VERDİLER
Etkinlikte mahalle başkanları adına Orhan Mahallesi Başkanı Gökhan Karagöz konuşma gerçekleştirdi. Karagöz konuşmasında, “Mahalle başkanları olarak Cumhur İttifakına bağlı bir şekilde çalışmalara devam ediyoruz. Yerel seçimlerde zafer Cumhur İttifakı’nın olacaktır” dedi. Daha sonra kürsüye Daha sonra KAÇEP İlçe Başkanı Esra Balkan kürüsye çıktı. Balkan konuşmasında, “Hane toplantılarında Cumhur İttifakı’nın önemini anlatıp 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde hiç şüphesiz en büyük destek kadınlarımızdan gelecektir” dedi.
“İZMİT’E ZARARDAN BAŞKA BİR ŞEY GETİRMEDİ”
Etkinlikte konuşma yapan İzmit İlçe Başkanı Kemal Okur, “İzmitliler olarak 5 yıldır fetret dönemi yaşamaktayız. Gülümse İzmit sloganı altında başlayan bu dönem yerini gerim gerim gerilen, uzlaşıdan uzak, gerçeklerden soyutlanmış, algılara, yalanlara ve hatta iftiralara kadar tenezzül edilmiş aziz İzmitli vatandaşlarımızın, talep ve isteklerine gözler ve kulaklar kapatılmış hizmetlerin yok denecek kadar az ancak, borçların hacizlere varan noktalara ulaşması, Kocaeli’nin incisi ve kalbi olan İzmit’imize yapılmış en büyük kötülüktür. Açık ve vicdan rahatlığı ile ifade ediyorum ki, aziz İzmitli vatandaşlarımızın kendilerine verdiği yetkiyi, becerive ve hizmete çeviremeyip İzmit’imizin 5 yılını heba etmişlerdir. Sadece ben bilirim, ben yaparım, ben yaptım oldu zihniyeti İzmit’imize zarardan ve kayıplardan başka bir şey getirmemiştir.
“DOSTA DA DÜŞMANA DA GÖSTERECEĞİZ”
Ancak zararın, neresinden dönülürse kardır. Gerçek anlamda, gülümseyecek İzmit’imize sayılı günler kalmıştır. 31 Martta gerçekleşecek olan yerel seçimlerde sevdası, derdi, düşüncesi İzmit olan işinin ehli kadrolar yani Cumhur İttifakı, aziz İzmitlilerimizin destekleri ile, iş başına gelecek ve belediye nedir, belediyecilik nasıl yapılır dosta da, düşmana da gösterecektir. İşte bu düşünceler ile, Milliyetçi Hareket Partisi İzmit ilçe teşkilatı olarak yedimizden yetmişimize teşkilatımızın bütün birimleri ve gönül vermişleri ile Cumhur İttifakının mutlak zaferi için, gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız. Her türlü fitneye, fesata kulaklarımızı tıkayıp bir olacağız, diri olacağız bir olacağız ve kazanacağız. İzmit bizim sevdamız ve bu sevdanın kaybedeceği bir 5 yılı daha yoktur” dedi
“13 BELEDİYEYİ KAZANACAK İRADE BURADA”
İl Başkan Yardımcısı Alper Kocaoğlu ise yaptığı konuşmada, “Mahalli idare seçimlerinin hemen öncesinde güzide izmitimizde böyle kalabalık bir toplantıda görüyorum ki 13 belediyeyi kazanacak irade burada. Kazanan Türkiye olacaktır. Kazanan Cumhur İttifakı, kazanan ülkücü hareket olacaktır. Kıymetli Meclis üyesi aday adayları, inanıyorum ki her biriniz sıralama kaygısı olmadan mücadele edeceksiniz. Allah Yar ve yardımcısını olsun” dedi.
ADAY ADAYLARI
Adnan Metin
Aydın Akgül
Caner Çakıroğlu
Engin Duymaz
Erdal Tanyıldız
Fatih Galyan
Fatih Sultan Aşam
Hakan Varol
Halil Yıldırım
Mehmet Kaplan
Mehmet İlker Kazan
Okan Karagöz
Rahmi Yılmaz
Selim Gürses
Turgay Köseoğlu
Veysel Akgün
Yasemin Köse
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
GERÇEK ÜLKÜCÜ - akp yalakaları. yazıklar olsun. 55 yıllık parti, akp nin çantasını taşyor. Her zaman ülkücüler iyi partide..
kurt - Cumhur ittifakı Allah sizi emeklilerden beter etsin.
Mahmut şen - Siz gidin kumda oynayın oy moy yok...
Paşalı. - 38 İzmit Belediyesi Meclis üyeliği için sadece 17 aday mı !!??
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.