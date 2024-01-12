Volvo'dan Kızıldeniz kararı: Üretim duracak

Yemen’deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz’de ticari gemilere yönelik saldırıları devam ederken küresel tedarik zinciri de yaşananlardan etkileniyor.

Belçika basınında yer alan habere göre, Gent şehrinde yer alan Volvo fabrikasında gelecek hafta üretime bir süre ara verilecek.

Kızıldeniz'deki güvenlik durumunun Belçika'daki fabrikaya şanzıman tedarikinde gecikmelere neden olduğu gerekçesiyle üretim 3 gün boyunca yapılamayacak.

Bugün ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla da benzer tedarik soruları nedeniyle Berlin'deki fabrikasında üretimi iki hafta süreyle durdurma kararı aldığını açıklamıştı.

DİĞER OTOMOBİL ÜRETİCİLERİ DE ETKİLENEBİLİR

Analistler diğer otomobil üreticilerinin de Kızıldeniz'deki çatışmadan etkilenebileceğini düşünüyor.

AutoForecast Solutions'ın Başkan Yardımcısı Sam Fiorani, "Asya'dan ve özellikle Çin'den gelen pek çok önemli parçaya bel bağlamak, otomobil üreticilerinin tedarik zincirinde potansiyel bir zayıf nokta oluşturuyor. Tesla, Kızıldeniz üzerinden Avrupa'ya taşınması gereken batarya parçaları için büyük ölçüde Çin'e güveniyor ve bu da üretimi sürekli olarak tehlikeye düşürüyor" dedi.Tedarik zincirindeki aksamaların diğer büyük otomotiv şirketlerini de mali anlamda sıkıntıya soktuğuna inanan Fiorani, "(Tesla'nın bu konuda) yalnız olduğuna inanmak mümkün değil. Onlar sadece sorunu yansıtan ilk şirket oldular" dedi.

KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

İran destekli Yemenli Husi militanlarının Kızıldeniz'deki ticari gemilere saldırıları sonucunda dünyanın önde gelen gemicilik şirketleri, Asya'yı Avrupa'ya bağlayan en kısa deniz yolu olan ve küresel deniz trafiğinin yaklaşık yüzde 12'sini oluşturan Süveyş Kanalı'nı kullanmaktan kaçınıyor. Dünyanın en büyük denizcilik şirketleri, rotalarını Güney Afrika'ya çevirmek zorunda kaldı.