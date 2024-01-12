Kocaeli'de 31 Aralık 2023 ile 6 Ocak tarihleri arasında Gölcük ilçesinde 3 evden 2 cep telefonu, laptop, saat, kredi kartları ve ziynet eşyaları çalındı. Durumu fark eden ev sahipleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri yaptığı araştırmalar neticesinde hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen E.M.'yi 10 Ocak tarihinde Gölcük'te yakaladı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada, müştekilere ait çalınan birçok ziynet eşyası ve 2 telefon ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından eşyalar sahiplerine teslim edilirken şüpheli E.M. gözaltına alındı. İfadesi alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Asayiş
Ziynet eşyası çalan şüpheli yakalandı
Kocaeli'de 3 evden cep telefonu, laptop, saat, kredi kartları ve ziynet eşyaları çalan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.