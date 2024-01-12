CHP'nin tanınan üyesinden Hürriyet'e ön seçimde destek

CHP İzmit Belediye Başkanını aday belirlemek için ön seçim kararı aldı. Karar sonrası CHP’nin tanınan üyelerinden, İzmit Kadıköy Mahallesinde ikamet eden Özgür Kozi mevcut İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'i destekleyeceğini duyurdu. Kızı açıklamasında "Ön seçimde Benim adayım Fatma Kaplan Hürriyet, hayatım boyunca hep ezilenlerin yanında oldum, madde çıkarırlar karşılığında kimse bizi satın alamadı." İfadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Seyhan Odabaş - Özgür Kozi Fatma başkanı eleştirirken iyi idide destekleyincemi Chp liliği sorgulanıyor. ? Özgür’ün kararı Chp adayı 5 arkadaş yarışacak kim Ön seçimden çıkarsa o desteklenecek. İzmit CHP nin kalesi olmaya devam edecektir. Özgür Kozi herkezden çok Chp İzmit ilçede.
Chp - Partiden ihraç edilmedi ,kendi istifa etti,Hiç bir menfaati bulunmadı,Helal olsun
İsmail - Partiden ihraç edilmiş birini hala önemli üyelerinden biri olarak yazmanız şaşırtıcı.
Fatma hanımada özgür kozi yakışır
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.