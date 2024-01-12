CHP'nin tanınan üyesinden Hürriyet'e ön seçimde destek

CHP İzmit Belediye Başkanını aday belirlemek için ön seçim kararı aldı. Karar sonrası CHP’nin tanınan üyelerinden, İzmit Kadıköy Mahallesinde ikamet eden Özgür Kozi mevcut İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'i destekleyeceğini duyurdu. Kızı açıklamasında "Ön seçimde Benim adayım Fatma Kaplan Hürriyet, hayatım boyunca hep ezilenlerin yanında oldum, madde çıkarırlar karşılığında kimse bizi satın alamadı." İfadelerini kullandı.