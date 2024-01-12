İnternet Hızını Artırmanın 10 Kolay Yolu

İnternet Hızını Arttırmanın 10 Kolay Yolu

İnternet, günümüzde pek çok işimizi kolaylaştıran, işimizi yapmamızı sağlayan ve hayatımızı renklendiren bir faktör. İster video izleyin, ister oyun oynayın, ister dosya indirin, isterseniz de online toplantılara katılın. İnternet üzerinden yapılan her işlemde internet hızı oldukça önemli. Peki internet hızını arttırmanın yolları neler? İşte, internet hızınızı arttırmanın 10 kolay yolu:

1. İnternet hızınızı ölçün

İnternet hızınızı artırmak için, önce ne kadar hızlı olduğunu bilmek gerekir. İnternet hızınızı ölçmek için bir internet hızı ölçme sitesi kullanabilirsiniz. Böylece internet hızınızın gerçek değerini, servis sağlayıcınızın söz verdiği değerle karşılaştırabilirsiniz. Ayrıca internet hızınızı farklı saatlerde, farklı cihazlarda ve farklı bağlantı yöntemleriyle ölçerek sorunun kaynağını da tespit edebilirsiniz.

2.Modem ve router’ınızı uygun yere konumlandırın

Modem ve router’ınızın konumu, kablosuz bağlantınızın kalitesini belirler. Modem ve router’ınızı merkezi bir yere, duvarlardan ve metal eşyalardan uzakta, yüksek bir noktaya koyun. Böylece sinyal gücü artar ve bağlantı kesintileri azalır.

3.Kablosuz bağlantınızı şifreleyin

Kablosuz bağlantınızı şifrelemek hem güvenliğinizi sağlar hem de internet hızınızı korur. Şifresiz bir bağlantı, komşularınızın veya yabancıların sizin internetinizi kullanmasına izin verir. Bu da doğal olarak internet hızınızı düşürür. Kablosuz bağlantınızı WPA2 veya WPA3 gibi güçlü bir şifreleme yöntemiyle koruyun. Bunu modeminin ağ ayarları kısmından yapabilirsiniz.

4.Kablosuz kanalınızı değiştirin

Kablosuz bağlantınız belirli bir frekans bandında çalışır. Bu band, çevrenizdeki diğer kablosuz ağlarla paylaşılır. Eğer çok sayıda kablosuz ağ varsa, bu ağlar arasında çakışmalar olabilir. Bu da internet hızınızı yavaşlatabilir, kesintiye uğratabilir. Kablosuz kanalınızı değiştirerek, daha az kalabalık bir frekans bandına geçebilirsiniz. Bunu yapmak için modem veya router’ınızın ayarlarına girin ve kanal seçimini otomatikten manuele alın. Daha sonra boş bir kanal bulun veya bir kanal analiz programı kullanın.

5.DNS sunucunuzu değiştirin

DNS sunucusu internet sitelerinin isimlerini IP adreslerine çeviren bir sistemdir. DNS sunucunuz, internet hızınızı etkileyebilir. Eğer DNS sunucunuz yavaşsa sitelere erişmek de yavaş olur. DNS sunucunuzu değiştirerek, internet hızınızı arttırabilirsiniz. Bunun için Google DNS, OpenDNS, Cloudflare DNS gibi popüler ve hızlı DNS sunucularını tercih edebilirsiniz. DNS sunucunuzu değiştirmek için bilgisayarınızın veya modem/router’ınızın ayarlarına girerek yeni DNS adresini girebilirsiniz.

6.Tarayıcınızı ve eklentilerinizi güncel tutun

Tarayıcınız, internete erişmenizi sağlayan bir araçtır. Tarayıcınızın güncel olması, internet hızınızı ve güvenliğinizi artırır. Tarayıcınızın ayarlarından veya resmi sitesinden güncellemeleri kontrol edin ve bunları yapın. Ayrıca tarayıcınıza yüklediğiniz eklentileri de güncel tutun. Eklentiler, tarayıcınızın işlevselliğini arttırabilir, ancak bazıları da internet hızınızı yavaşlatabilir. Gereksiz veya şüpheli eklentileri kaldırın veya devre dışı bırakın.

7.Tarayıcınızın önbelleğini ve çerezlerini temizleyin

Tarayıcınız, ziyaret ettiğiniz sitelerin verilerini önbelleğe alır. Bu, sitelere daha hızlı erişmenizi sağlar. Ancak önbellek çok dolarsa, tarayıcınızın performansı düşer ve internet deneyiminiz yavaşlar. Aynı şekilde, sitelerin bilgisayarınıza bıraktığı çerezler de internet hızınızı etkileyebilir. Çerezler, sitelerin sizin tercihlerinizi hatırlamasını sağlar, ancak bazıları da izleme veya reklam amaçlı olabilir. Tarayıcınızın ayarlarından veya bir temizleme programı kullanarak, önbelleğinizi ve çerezlerinizi düzenli olarak temizleyin.

8.Arka planda çalışan programları kapatın

Bilgisayarınızda internete bağlı olan pek çok program vardır. Bu programlar, arka planda çalışırken internet hızınızı tüketebilir. Özellikle dosya indirme, yükleme, güncelleme, senkronizasyon, akış ve oyun gibi interneti yoğun kullanan programlara dikkat edin. İnternet hızınızı artırmak için bu programları kapatın veya duraklatın. Bunu yapmak için Görev Yöneticisini kullanabilirsiniz.

9.Modem ve router’ınızı güncel tutun

Modem ve router’ınızın yazılımı, internet hızınızı etkileyen bir unsurdur. Yazılım güncellemeleri performansı artırabilir, güvenlik açıklarını kapatabilir ve bağlantı sorunlarını çözebilir. Modem ve router’ınızın ayarlarından veya üretici sitelerinden güncellemeleri kontrol edin ve yapın.

10.Servis sağlayıcınızla iletişime geçin

Eğer yukarıdaki yöntemlerle internet hızınızı artıramadıysanız sorun servis sağlayıcınızdan kaynaklanıyor olabilir. İnternet servis sağlayıcınızla iletişime geçerek, internet hızınızı kontrol ettirin. Eğer internet hızınız, sözleşmenizde belirtilen değerden çok düşükse servis sağlayıcınızdan bunu düzeltmesini isteyin. Eğer servis sağlayıcınız, internet hızınızı artırmak için yeterli çözüm sunmuyorsa başka bir servis sağlayıcıya geçmeyi düşünmenin vakti gelmiş olabilir.