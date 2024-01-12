Validen kar uyarısı!

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz vatandaşları hala daha sürmekte olan kar yağışın karşı uyardı. Yavuz'un yaptığı açıklama şu şekilde: 'Kocaeli'de kar yağışı devam etmekte olup Valiliğimizin koordinasyonunda ulaşımda aksama olmaması için tüm kurumlar görevi başındadır. Kış lastiği takılması, zincir ve çekme halatı bulundurulması ve trafik kurallarına uyulması gerekmektedir.'
# kar
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.