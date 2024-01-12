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Validen kar uyarısı!

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'dan vatandaşlara kar yağışına ilişkin uyarı geldi.

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Validen kar uyarısı! mask

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz vatandaşları hala daha sürmekte olan kar yağışın karşı uyardı. Yavuz'un yaptığı açıklama şu şekilde: 'Kocaeli'de kar yağışı devam etmekte olup Valiliğimizin koordinasyonunda ulaşımda aksama olmaması için tüm kurumlar görevi başındadır. Kış lastiği takılması, zincir ve çekme halatı bulundurulması ve trafik kurallarına uyulması gerekmektedir.'
# kar

12 Oca 2024 - 20:33 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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