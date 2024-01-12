Dev bankadan şok karar: Binlerce kişi işten çıkarılıyor

Citigroup Mali İşler Direktörü (CFO) Mark Mason, bankanın 2 yıl içerisinde binlerce çalışanının işine son vereceğini duyurdu.
Yeniden yapılanmanın ilk çeyrek sonunda başlayacağını belirten Mason, işten çıkarmaların Citigroup'un gelir artışını engellemeyeceğini ifade etti.
Mason, Citigroup'un orta vadede çalışan sayısını 20 bin kişi azaltacağını bildirdi.
Citigroup'un bugün yayımladığı bilançosuna göre, banka geçen yılın dördüncü çeyreğinde 1,8 milyar dolar zarar etti. Bankanın hisse başına zararı da aynı dönemde 1,6 dolar oldu.
Citigroup, geçen yıl yeniden yapılandırma planı kapsamında organizasyonel değişikliklere gideceğini ilan etmişti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.