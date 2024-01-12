12 Oca 2024 - 21:37- Gündem G:

8 ilçede elektrik kesintisi!

SEDAŞ'ın gerçekleştireceği bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yarın 8 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak.

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8 ilçede elektrik kesintisi! mask

SEDAŞ'ın gerçekleştireceği bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yarın 8 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Çalışmalar kapsamında yarın  Karamürsel, İzmit, Kandıra, Kartepe, Çayırova, Darıca,  Başiskele ve  Gölcük' de planlı  elektrik kesintisi yaşanacak. İşte kesintiden etkilenecek bölgeler:

KARAMÜRSELAVCIKÖY, ÇAMDIBI, ÇAMDİBİ, FULACIK, KIZDERBENT, SEMETLER, YALAKDEREAVCIKÖY MERKEZ MEVKII, AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BAĞDAT, BOZKURT MEVKII, BOZKURT MEVKİİ, BOZKURT MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAMDIBI MERKEZ MEVKII, ÇAMDİBİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, FULACIK MERKEZ MEVKII, FULACIK MERKEZ MEVKİİ, FULACIK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜLERSOY SK., İSTANBUL SK., KIZILAGAÇ MEVKII, KIZILAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER, PEKMEZCİ SK., PENDİK SK., SADIK SK., SEMETLER MERKEZ MEVKII, SEMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, VALIDE KÖPRÜ, VALIDE KÖPRÜ MEVKII, VALIDE KÖPRÜ MEVKII KÜME EVLER, VALIDE SULTAN, VALİDE KÖPRÜ CD., YALAK DERE, YALAK DERE CD.13.01. 202409:3017:00
İZMİTGÜNDOGDU, GÜNDOĞDU, YESILOVA, YEŞİLOVAAKTAŞ SK., AYVALIK SK., BİBERİYE SK., BOĞAZOVA CD., CESUR SK., ÇAKIROĞLU SK., DEMİRAY SK., DİNÇ SK., EBEDİ SK., ERBAY, FİDAN SK., GİZEM SK., GURUR SK., GÜNDOGDU, GÜNDOĞAN SK., GÜNDOĞDU CD., HALIDE EDIP ADIVAR, HALİDE EDİP ADIVAR CD., ORTAÇ, ORTAÇ SK., SEGAH SK., SOYER, SOYER SK., SÜLÜNAY SK., ŞENGEZER SK., UMUTCAN SK., VAROL SK., YAĞIZDERE CD., YENİYURT SK., YESILEVLER, YEŞİLEVLER SK.13.01.202409:0017:00
KANDIRAKERPE, KINCILLI11. SK., ANIL SK., ÇAMLIK SK., DUMLUPINAR SK., GEBEŞ SK., KANARYA SK., KAYALIK SK., KERPE LIMAN, KERPE MARTI, MANOLYA SK., MARTI SK., MERDİVEN SK., PAPATYA SK., ŞİMŞEK SK.13.01.202409:0017:00
KARTEPEÇEPNİ, MASUKIYE, MAŞUKİYE, YANIKBALABAN BERRAK SİTESİ YOLU SK, BAMBU SK., BESEVLER, BEŞEVLER, ÇEPNİ CD., EĞRELTİ SK., FERİK SK., HOSNUT, HOŞNUT SK., KAVLANLIK, KAVLANLIK SK., KAVLANLIK/2, VAKIF, VAKIF SK., YUKARI 113.01.202409:0017:00
KARTEPEMASUKIYE, MAŞUKİYE7 HAZİRAN CD., ASMALI SK., ATAŞ SK., AVDAN SK., BEŞEVLER CD., ÇIFTLIK, ÇİFTLİK CD., ÇİLEK SK., ÇOBAN PÜSKÜLÜ, DİŞBUDAK SK., ECRIN, ECRİN SK., EVLİYA SK., GÜLAĞACI SK., GÜNDOĞDU SK., GÜRAY SK., HARDAL SK., HASAN TAHSİN CD., HÜRMET, HÜRMET SK., KAYNAK SK., KINA, KINA SK., MANAVGAT, MANAVGAT CD., MAZBATA, MAZBATA SK., MEHMET AKİF ERSOY CD., SAPANCA YOLU, SUKENT SİTESİ YOLU SK, TEL SK., VISNE, VİŞNE SK.13.01.202409:0017:00
İZMİTM. ALİPAŞA, M.ALIPASA, M.ALİPAŞAADNAN MENDERES BULVAR, ATMACA SK., BAĞDAT CD., BELİNAY SK., CEYLANLI SK., DAĞLI SK., ERDEM, ERDEM SK., FINDIK SK., GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVAR, GÜLERYÜZ SK., GÜRESEN, GÜREŞEN SK., İSMAİL DAL SK., KAVAKLAR CD., KURS, KURS SK., MÜJDE, MÜJDE SK., OGÜN, SEKMEZ SK., ŞEHİT EMİN SK., TEMİZEL SK., YILDIZLI SK.13.01.202409:0013:00
KARTEPEFATIH, FATİHBALLICA, BALLICA SK., HANIMAĞA CD., KESER CD.13.01.202409:0017:00
ÇAYIROVAAKSE, EMEK, INÖNÜ, İNÖNÜ117/1., 121/2., 121/2. SK., 121/3. SK., 121/4. SK., 121/6., 121/7. SK., 121/8., 412., 414., 414. SK., 414/1. SK., 415/2. SK., 416/2. SK., 416/3. SK., 419/1. SK., 419/2., 422. SK., 446. SK., 458., 459. SK., 471/2., 471/2. SK., 485/1., 496. SK., 496/1. SK., 497. SK., 497/1., 497/1. SK., 497/2., 497/2. SK., 498., 510. SK., 561., 58/2. SK., 58/3. SK., 59. SK., 60. SK., 60/2. SK., 60/3. SK., 60/5. SK., 62/2., 62/2. SK., 64. SK., 64/1., 64/1. SK., 66/1., 67/2. SK., 68., 68. SK., 69., 69. SK., 83. SK., 83/1., 83/1. SK., 83/2. SK., 83/3. SK., 83/5. SK., 85., 86., 88., 89., 93., 94. SK., 99. SK.13.01.202409:0015:00
GÖLCÜKÇIFTLIK, ÇİFTLİK, DENİZ EVLER18 MART CD., 4036. SK., 4037. SK., 4040. SK., 4041. SK., 4043. SK., 4047. SK., 4048. SK., 4049. SK., 4060. SK., 4065. SK., 4066. SK., 4069., 4070. SK., 4073. SK., 4075. SK., 4082. SK., 4085. SK., 4086. SK., 4087. SK., 4089. SK., 4091. SK., 4094. SK., 4099. SK., 4100. SK., 4112. SK., 4113., 4113. SK., 4115. SK., 4116. SK., 4120. SK., BAHÇE KAPILAR CD., BILGIN, BİLGİN CD., ÇELEBİ CD., GÜMÜŞ PALA CD., İHSANİYE KARADENİZ CD., ÖZLER, YILMAZ CD.13.01.202401:0003:00
DARICANENEHATUN, PİRİ REİSBAYRAK SK., CANSU SK., ERTUGRULGAZI, GÜNAY, GÜNAY SK., KALENDER SK., KILIM13.01.202409:0017:00
BAŞİSKELEYESILYURT, YEŞİLYURTBAYBURT SK., BURSA, DİCLE SK., HOCA AHMET YESEVİ CD., MUHTAR USTAOĞLU SK., NİDA SK., SERKAN, SULTAN SELIM, SULTAN SELİM SK., VALİDE SK.13.01.202409:0013:00
# Başiskele, 2024, Çayırova, karamürsel, Bursa

12 Oca 2024 - 21:37 - Gündem

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