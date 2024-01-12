DSÖ'den corona uyarısı: Hastaneye yatışlar arttı, hala büyük risk...

DSÖ'nün pandemi hazırlığı uzmanlarından D. Maria Van Kerkhove, X üzerinden yaptığı paylaşımda, Covid-19'un toplumda ortaya çıkardığı riskin küresel olarak yüksek olduğunu belirtti.
Van Kerkhove, vaka bazlı raporlamanın güvenilir belirteç olmadığını, dünyanın her yerinde Covid-19 patojeninin yayılmaya devam ettiğini aktardı.
Hastalığın sirkülasyon seviyesinin bildirilenden 19 kat daha yüksek olduğunu ifade eden Van Kerkhove, aylık 10 bin kişinin Covid-19'dan öldüğünü gösteren verilerin sadece 50 ülkeden alındığının altını çizdi.
Van Kerkhove ayrıca, aralıkta bir önceki aya göre Covid-19 nedeniyle hastaneye yatışlarda yüzde 42, yoğun bakıma kaldırılan hasta sayısında yüzde 62'lik artış olduğu bilgisini paylaştı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.