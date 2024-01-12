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Şanlıurfaspor'dan iki transfer

Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Bodrum FK forması giyen kanat oyuncusu Aldair Djalo Balde ve 1461 Trabzon FK'dan stoper Ümit Kurt'u renklerine bağladı.

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Şanlıurfaspor'dan iki transfer mask
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Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şanlıurfasporumuz Bodrum FK'den kanat oyuncusu Aldair Djalo Balde ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.Şanlıurfaspor, 1461 Trabzon FK'dan stoper Ümit Kurt ile de sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
# sosyal medya

12 Oca 2024 - 21:09 - Spor

Muhabir  Haber Merkezi

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