Şanlıurfaspor'dan iki transfer

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şanlıurfasporumuz Bodrum FK'den kanat oyuncusu Aldair Djalo Balde ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.Şanlıurfaspor, 1461 Trabzon FK'dan stoper Ümit Kurt ile de sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.