Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şanlıurfasporumuz Bodrum FK'den kanat oyuncusu Aldair Djalo Balde ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.Şanlıurfaspor, 1461 Trabzon FK'dan stoper Ümit Kurt ile de sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
- Spor
Şanlıurfaspor'dan iki transfer
Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Bodrum FK forması giyen kanat oyuncusu Aldair Djalo Balde ve 1461 Trabzon FK'dan stoper Ümit Kurt'u renklerine bağladı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.