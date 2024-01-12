Muhammet Ensar Akgün Manisa FK’da

Manisa Futbol Kulübü Somaspor’dan genç savunma oyuncusu Muhammet Ensar Akgün’ü kadrosuna kattı. İmza töreninde konuşan Ensar, “Manisa Futbol Kulübü’ne geldiğim ve bu formayı giyeceğim için heyecanlıyım” dedi. Manisa Futbol Kulübümü Somaspor’dan 23 yaşındaki savunma oyuncusu Muhammet Ensar Akgün ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.
# yıllık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.