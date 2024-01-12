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Muhammet Ensar Akgün Manisa FK’da

Manisa Futbol Kulübü, Somaspor’dan genç savunma oyuncusu Muhammet Ensar Akgün’ü kadrosuna kattı.

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Muhammet Ensar Akgün Manisa FK’da mask

Manisa Futbol Kulübü Somaspor’dan genç savunma oyuncusu Muhammet Ensar Akgün’ü kadrosuna kattı. İmza töreninde konuşan Ensar, “Manisa Futbol Kulübü’ne geldiğim ve bu formayı giyeceğim için heyecanlıyım” dedi. Manisa Futbol Kulübümü Somaspor’dan 23 yaşındaki savunma oyuncusu Muhammet Ensar Akgün ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. 
# yıllık

12 Oca 2024 - 21:11 - Spor

Muhabir  Spor Merkezi

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