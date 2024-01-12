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AMATÖR FUTBOLDA SONUÇLAR

U-15Arslanbey organize sanayi spor 2 Başiskele belediye spor 10Sağlıkçı yok U 15K. Marmara Gençlik = 1Çayırtepe Gençlik Spor = 2Sağlıkçı = Yok U/15İli...

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AMATÖR FUTBOLDA SONUÇLAR mask

U-15

Arslanbey organize sanayi spor 2
Başiskele belediye spor 10
Sağlıkçı yok

U 15

K. Marmara Gençlik = 1
Çayırtepe Gençlik Spor = 2
Sağlıkçı = Yok

U/15

İlimtepe GB:1
Yeşilova Spor:4
Sağlık. Fikret Türk

U15

Çınarlıspor:3
Hereke Gençlik Eğitim:4
Sağ.Sami Ayyıldız
Suleyman Kar: U-15
K. 61 futbol kulübü: 1
İzmit Malta spor: 4
Sağlık yok

U 18 KLASMAN

Seka doğan Spor. 0
Yuvacık spor. 2
Sağ Yok
# eğitim, sağlık, Başiskele, kar

12 Oca 2024 - 21:15 - Spor

Muhabir  Spor Merkezi

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