AMATÖR FUTBOLDA SONUÇLAR

U-15
Arslanbey organize sanayi spor 2
Başiskele belediye spor 10
Sağlıkçı yok
U 15
K. Marmara Gençlik = 1
Çayırtepe Gençlik Spor = 2
Sağlıkçı = Yok
U/15
İlimtepe GB:1
Yeşilova Spor:4
Sağlık. Fikret Türk
U15
Çınarlıspor:3
Hereke Gençlik Eğitim:4
Sağ.Sami Ayyıldız
Suleyman Kar: U-15
K. 61 futbol kulübü: 1
İzmit Malta spor: 4
Sağlık yok
U 18 KLASMAN
Seka doğan Spor. 0
Yuvacık spor. 2
Sağ Yok
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.