Pençe Kilit operasyonundan acı haber: 5 şehit, 8 yaralı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinin karşısındaki Irak toprakları içinde yer alan Metina Vadisi ile Zap, Avaşin ve Basyan bölgelerinde 17 Nisan 2022 tarihinde başlatılan Pençe-Kilit hava destekli kara harekatından acı haber geldi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bir askeri üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 5 askerin şehit olduğunu, 3'ü ağır 8 askerin yaralandığını açıkladı.
"12 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR"
MSB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:
* "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada beş kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üçü ağır sekiz kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır.
* Temasta ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
* Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Ahmet - Allah güç kuvvet versin,şehitlerimize rahmet,ailesine ve milletimize sabırlar diliyoruz.Bir yanda ateş düştüğü yeri yakarken TV.lerde proğram yapan kadrolu omurgasız ,şerefsiz ,haysiyetsiz yalakalar hemen konuyu değiştirerek şehitlerin kanı üzerinden siyaset yaparak ,sanki şehit sadece bunlarınmış milletimizin geri kalanının değilmiş gibi ,akıllarınca yaklaşan seçimlerde milletimizin oyunu konsolide edeceğini planlayarak salyalarını akıtmayı ihmal etmiyorlar.Akıl tutulması hastalığından kurtulmamız gerek.Şehit,bayrak,ezan,vatan milletimizin tamamına aittir,şerefsizler şehidin karnesine bakın,milletimizin tamamının izini ve ruhunu görürsünüz.Hangi hastalıklı görüşten olursanız olun bırakın bu ucuz ayak oyunlarını.İktidarlar, makamlar,koltuklar,hortumlamalar yerle yeksan olsun yeterki askerimizin ayağına diken batmasın.Oyun büyük oynanıyor.Birlik zamanıdır.
Hakan - Vatan sağolsun şehitlerimizin mekanı cennet olsunn
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.