ABD Savunma Bakanlığı yanıt verdi: Taylor Swift bir Pentagon projesi mi?

ABD merkezli haber kanalı Fox News, dünyaca ünlü pop yıldızı Taylor Swift'in bir "Pentagon projesi" olduğunu öne sürdü.

Kanalda program yapan Jesse Watters, salı günkü yayınında, "Yaklaşık 4 yıl önce, Pentagon'un psikolojik operasyonlar birimi Taylor Swift'i bir kazanca dönüştürmeye karar verdi" ifadelerini kullandı.

Sunucu daha sonra 2019'da NATO İşbirliğine Dayalı Siber Savunma Mükemmeliyet Merkezi tarafından organize edilen bir konferanstan görüntüleri yayına verdi.

Independent Türkçe’nin aktardığı habere göre; görüntülerde, konferansta sunum yapan bir konuşmacının, Swift'i küresel etkiye sahip isimlerden biri olarak örnek gösterdiği görülüyor.

Watters, görüntülerin ardından, "Bu gerçek. Pentagon'un psikolojik operasyonlar birimi NATO'ya Taylor Swift'in dezenformasyonla mücadele için kullanılmasını öneriyor" ifadelerini kullandı.

PENTAGON’DAN İDDİAYA ALAYCI YANIT

Fox News'de yapılan bu yayının ardından Pentagon'dan açıklama gecikmedi.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sabrina Singh, iddiaya alaycı bir üslupla yanıt verdi.

Swift'in Shake it off (Salla) isimli şarkısına gönderme yapan Singh, "Bu komplo teorisine gelince, sallayacağız" ifadelerini kullandı.

Singh ayrıca, Pentagon'un Kongre'den ek bütçe için onay beklediğini ve bunu "Kongre'ye sinsi bir şekilde Swift'in I Wish You Would (Keşke yapsaydın/onaylasaydın) isimli şarkısını söyleyerek yapma fırsatı yakaladıklarını" belirterek alaycı tavrını sürdürdü.

Kaynak: cumhuriyet