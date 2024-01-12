12 Oca 2024 - 23:07- Siyaset

Hürriyet'ten şehitler için başsağlığı mesajı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit olan 5 asker ve yaralanan 8 asker için mesaj yayınladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: