"TERÖRE BİN KEZ LANET OLSUN! Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde üs bölgemize sızmaya çalışan alçak teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. "
12 Oca 2024 - 23:07- Siyaset Güncelleme:
Hürriyet'ten şehitler için başsağlığı mesajı
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit olan 5 asker ve yaralanan 8 asker için mesaj yayınladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.