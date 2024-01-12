"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde üs bölgemize sızmaya çalışan hain teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dilerim."
12 Oca 2024 - 23:08- Siyaset Güncelleme:
Büyükakın'ndan şehitler için başsağlığı mesajı
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit olan 5 asker ve yaralanan 8 asker için mesaj yayınladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.