12 Oca 2024 - 23:08- Siyaset G:

Büyükakın'ndan şehitler için başsağlığı mesajı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit olan 5 asker ve yaralanan 8 asker için mesaj yayınladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

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Büyükakın'ndan şehitler için başsağlığı mesajı mask

"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde üs bölgemize sızmaya çalışan hain teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dilerim."

12 Oca 2024 - 23:08 - Siyaset

Muhabir  Haber Merkezi

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