12 Oca 2024 - 23:08- Siyaset

Büyükakın'ndan şehitler için başsağlığı mesajı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit olan 5 asker ve yaralanan 8 asker için mesaj yayınladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: