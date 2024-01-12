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CHP Kocaeli'den ön seçim açıklaması

CHP Kocaeli İl Başkanlığı ön seçim kararına ilişki açıklamada bulundu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

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CHP Kocaeli'den ön seçim açıklaması mask
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"Gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısı sonrası Derince ve Gebze ilçelerimiz ile birlikte süreçleri kesinleşen 5 Belediye Başkan Adayımızı da tebrik ediyor, örgütümüzün mücadeleleriyle sosyal demokrat belediyeciliği şehrimizle buluşturacağımız bu yürüyüşte tüm adaylarımıza başarılar diliyoruz. Derince - Sertif Gökçe Gebze - Nail Çiler Darıca - Saide Arslan Çalışkan Karamürsel - Ahmet Çalık Kartepe - Nilay Merttürk Ayrıca Parti Meclisi toplantısı sonrası açıklanan İzmit ve Körfez ilçelerimiz için önseçim kararının şehrimize ve partimize hayırlı olmasını diliyoruz. Yapılacak önseçimde üyelerimizin huzurunda seçime girecek tüm aday adaylarımıza

başarılar diliyoruz."
# karamürsel, Nail Çiler

12 Oca 2024 - 23:10 - Siyaset

Muhabir  Haber Merkezi

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