CHP Kocaeli'den ön seçim açıklaması

"Gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısı sonrası Derince ve Gebze ilçelerimiz ile birlikte süreçleri kesinleşen 5 Belediye Başkan Adayımızı da tebrik ediyor, örgütümüzün mücadeleleriyle sosyal demokrat belediyeciliği şehrimizle buluşturacağımız bu yürüyüşte tüm adaylarımıza başarılar diliyoruz. Derince - Sertif Gökçe Gebze - Nail Çiler Darıca - Saide Arslan Çalışkan Karamürsel - Ahmet Çalık Kartepe - Nilay Merttürk Ayrıca Parti Meclisi toplantısı sonrası açıklanan İzmit ve Körfez ilçelerimiz için önseçim kararının şehrimize ve partimize hayırlı olmasını diliyoruz. Yapılacak önseçimde üyelerimizin huzurunda seçime girecek tüm aday adaylarımıza
başarılar diliyoruz."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.