CHP Kocaeli'den ön seçim açıklaması

"Gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısı sonrası Derince ve Gebze ilçelerimiz ile birlikte süreçleri kesinleşen 5 Belediye Başkan Adayımızı da tebrik ediyor, örgütümüzün mücadeleleriyle sosyal demokrat belediyeciliği şehrimizle buluşturacağımız bu yürüyüşte tüm adaylarımıza başarılar diliyoruz. Derince - Sertif Gökçe Gebze - Nail Çiler Darıca - Saide Arslan Çalışkan Karamürsel - Ahmet Çalık Kartepe - Nilay Merttürk Ayrıca Parti Meclisi toplantısı sonrası açıklanan İzmit ve Körfez ilçelerimiz için önseçim kararının şehrimize ve partimize hayırlı olmasını diliyoruz. Yapılacak önseçimde üyelerimizin huzurunda seçime girecek tüm aday adaylarımıza

başarılar diliyoruz."