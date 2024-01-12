- Ekonomi

Emeklilere kök maaşı üzerinden zam!

Emeklilerin yeni zamlı maaşları kök maaş üzerinden hesaplara yatırıldı.

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12 Oca 2024 - 23:54 - Ekonomi

Muhabir  Haber Merkezi

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Yorumlar

(3)
03

Çekirge - Yahu adamları oyları ile kim yönetsin diye başa getirdi iğneyi oyları ile getirene çuvaldızı başa gelenlere intahar edenlere sebep olanlar ahirette hesap nasıl verecekler Allah c.c layığını versin...

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 13 Ocak 01:38
02

Suriyeli - Bırakın laf ebeliğini emeklinin kök maaşına gelen zam emeklileri degil kök maaş alan emeklilere yansır.memur işçi emeklisini burada alaka eden bir konu yok .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 13 Ocak 01:16
01

kurt - Cumhur ittifakı emeklilerden beter olun bu paralara muhtaç olun. Bu millete yaşattıklarınızı yaşayın.

Yanıtla . 9Beğen . 1Beğenme 13 Ocak 00:08
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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