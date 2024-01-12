Yeni yılda emeklilerin maaşı kök maaş üzerinden hesaplara yatırıldı. 6 bin 250 lira kök maaşı olana 8 bin 650 TL olarak yatırıldı. Normal şartlarda bu maaş 7 bin beş yüz olarak yatırılıyordu.
- Ekonomi
Emeklilere kök maaşı üzerinden zam!
Emeklilerin yeni zamlı maaşları kök maaş üzerinden hesaplara yatırıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Çekirge - Yahu adamları oyları ile kim yönetsin diye başa getirdi iğneyi oyları ile getirene çuvaldızı başa gelenlere intahar edenlere sebep olanlar ahirette hesap nasıl verecekler Allah c.c layığını versin...
Suriyeli - Bırakın laf ebeliğini emeklinin kök maaşına gelen zam emeklileri degil kök maaş alan emeklilere yansır.memur işçi emeklisini burada alaka eden bir konu yok .
kurt - Cumhur ittifakı emeklilerden beter olun bu paralara muhtaç olun. Bu millete yaşattıklarınızı yaşayın.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.