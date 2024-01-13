Bolu'da deprem

AFAD, Bolu merkezde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'dan alınan bilgiye göre, merkez üssü Bolu olan 3.6 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldiğini bildirdi. Saat 23.59'da kaydedilen deprem yerin yaklaşık 12 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.