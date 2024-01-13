Bolu'da deprem

AFAD, Bolu merkezde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'dan alınan bilgiye göre, merkez üssü Bolu olan 3.6 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldiğini bildirdi. Saat 23.59'da kaydedilen deprem yerin yaklaşık 12 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.