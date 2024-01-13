Veliler Aygün'ün projelerini inceledi

Eğitime yönelik faaliyetleri her zaman destekleyen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilçedeki okulların temsilcileriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Programlarda hem projelerini paylaşan hem de eğitim kurumlarının talep ve önerilerini dinleyen Başkan Aygün, son olarak Cumhuriyet İlkokulu’ndan konukları ile bir araya geldi. Yelken Kafe Toplantı Salonu’nda gerçekleşen programda Cumhuriyet İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Serap Aslan, okul aile birliği yönetimi ve öğrenci velileri ile buluşan Başkan Aygün, başta eğitime yönelik faaliyetler kapsamında hizmete sunduğu Gençlik ve Spor Merkezleri olmak üzere yapımını tamamladığı projeleri tek tek paylaştı. Cumhuriyet İlkokulu aile birliği yöneticileri ve veliler, Yelken Kafe’de gerçekleşen programın ardından Derince Belediyesi yetkilileri ile birlikte İshakçılar merkezli köylere giderek bölgede inşa edilen projeleri inceledi. İlk olarak içerisinde dört önemli tesisi barındıran Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri’ni ziyaret eden konuklar burada yapılan çalışmalarla ilgili detaylı bilgi aldı. Ardından okul aile birliği yöneticileri ile veliler bölgeyi cazibe merkezi haline getiren Tahtalı Göleti Doğa Park ve Beşdivan Tesisleri’ni ziyaret etti.